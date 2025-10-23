Запланована подія 2

Военные могут переводиться между ВСУ и Нацгвардией через "Армия+"

Украинские военные
"Армия+" упростила процедуру смены места службы / Генштаб ВСУ

В приложении "Армия+" заработала новая функция, позволяющая военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Национальной гвардией Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Вместе с Министерством внутренних дел разработан механизм, позволяющий военнослужащим быстро и удобно переводиться между ВСУ и Национальной гвардией Украины.

Подать рапорт можно через приложение "Армия+" в разделе "Смена места службы", выбрав нужное направление перевода: из ВСУ в НГУ или наоборот.

"Запуск цифровой подачи рапортов между ВСУ и НГУ – это очередной этап в реализации кадровых реформ в Силах обороны. Новый функционал призван повысить эффективность управления в армии и создать удобные условия для прохождения службы", - подчеркнул Шмыгаль.

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу.

Напомним, в приложении "Армия+" вышла версия 2.5.0, принесшая сразу несколько важных нововведений. Среди них - справочник "Армия ID" для быстрой подставки данных командира или части, пять новых видов рапортов.

Автор:
Ольга Опенько