Військові можуть переводитися між ЗСУ та Нацгвардією через "Армія+"

У застосунку “Армія+” запрацювала нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Національною гвардією України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Разом із Міністерством внутрішніх справ розроблено механізм, який дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно переводитися між ЗСУ та Національною гвардією України.

Подати рапорт можна через застосунок "Армія+" у розділі "Зміна місця служби", обравши потрібний напрямок переведення: із ЗСУ в НГУ або навпаки.

"Запуск цифрової подачі рапортів між ЗСУ та НГУ – це черговий етап у реалізації кадрових реформ у Силах оборони. Новий функціонал покликаний підвищити ефективність управління у війську і створити зручні умови для проходження служби", - наголосив Шмигаль.

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи.

Нагадаємо, у додатку "Армія+" вийшла версія 2.5.0, яка принесла одразу кілька важливих нововведень. Серед них — довідник "Армія ID" для швидкого підставляння даних командира чи частини, п’ять нових видів рапортів.