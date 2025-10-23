Запланована подія 2

Військові подали понад 1 млн рапортів онлайн через додаток "Армія+": які найпопулярніші

Українські військові подали вже понад 1 мільйон електронних рапортів через мобільний застосунок “Армія+". Найактивніше користуються сервісом Сухопутні війська, а також Десантно-штурмові, Військово-морські, Територіальна оборона та Сили спеціальних операцій.

Електронні рапорти у ЗСУ

Наразі у системі "Армія+" доступно вже 47 видів електронних рапортів.

Серед найпопулярніших запитів:

  • щорічна відпустка - 27,1% від загальної кількості поданих рапортів;
  • оздоровлення - 22%;
  • зміна місця служби - 17,3%;
  • довідка про місце проходження служби (Ф5) - 10,1%;
  • повернення з відпустки або відрядження - 2,7%.

"Продовжуємо розвивати цифрові сервіси, аби спростити для військових отримання відпусток, довідок чи виплат та зробити ці процеси швидшими й зручнішими", - йдеться в повідомленні.

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.

Автор:
Ольга Опенько