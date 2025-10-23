- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Військові подали понад 1 млн рапортів онлайн через додаток "Армія+": які найпопулярніші
Українські військові подали вже понад 1 мільйон електронних рапортів через мобільний застосунок “Армія+". Найактивніше користуються сервісом Сухопутні війська, а також Десантно-штурмові, Військово-морські, Територіальна оборона та Сили спеціальних операцій.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Електронні рапорти у ЗСУ
Наразі у системі "Армія+" доступно вже 47 видів електронних рапортів.
Серед найпопулярніших запитів:
- щорічна відпустка - 27,1% від загальної кількості поданих рапортів;
- оздоровлення - 22%;
- зміна місця служби - 17,3%;
- довідка про місце проходження служби (Ф5) - 10,1%;
- повернення з відпустки або відрядження - 2,7%.
"Продовжуємо розвивати цифрові сервіси, аби спростити для військових отримання відпусток, довідок чи виплат та зробити ці процеси швидшими й зручнішими", - йдеться в повідомленні.
Про застосунок "Армія+"
Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.
Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.
Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.