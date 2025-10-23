Военные подали более 1 млн рапортов онлайн через приложение "Армия+": самые популярные

Украинские военные подали уже более 1 миллиона электронных рапортов через мобильное приложение "Армия+". Активнее всего пользуются сервисом Сухопутные войска, а также Десантно-штурмовые, Военно-морские, Территориальная оборона и Силы специальных операций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Электронные рапорты в ВСУ

В настоящее время в системе "Армия+" доступно уже 47 видов электронных рапортов.

Среди самых популярных запросов:

ежегодный отпуск – 27,1% от общего количества поданных рапортов;

оздоровление – 22%;

смена места службы – 17,3%;

справка о месте прохождения службы (Ф5) – 10,1%;

возвращение из отпуска или командировки – 2,7%.

"Продолжаем развивать цифровые сервисы, чтобы упростить для военных получение отпусков, справок или выплат и сделать эти процессы более быстрыми и удобными", - говорится в сообщении.

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении Армия+ авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Напомним, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.