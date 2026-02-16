Від HR до кібербезпеки: Міноборони шукає ІТ-спеціалістів

Міністерство оборони оголосило 45 вакансій для ІТ-спеціалістів як серед цивільних, так і військових кадрів.

Про це інформує Delo.ua, з посианням на повідомлення DOU.

Робота в Міноборони

Позиції охоплюють напрямки інфраструктури, адміністрування, HR, проєктного управління та кібербезпеки.

Інфраструктура

MDM Administrator (військова посада).

Database Administrator (MS SQL) (цивільна посада).

DevOps Engineer (цивільна посада).

Чергові в ЦОД (цивільна посада).

Спеціаліст відділу технічного адміністрування ЦОД (військова посада).

Технік із системного адміністрування ЦОД (військова посада).

Системний адміністратор центру обробки даних (військова посада).

Адміністрування та HR

Заступник начальника фінансово-договірного відділу (військова посада).

Фахівець відділу підтримки користувачів (військова посада).

IT рекрутер (є військова та цивільна посади).

HR менеджер IT напряму (військова посада).

Service Desk Manager (військова посада).

Business Process Analyst (військова посада).

Head of Technical Support (військова посада).

Resource Manager (військова посада).

Process Manager (військова посада).

Performance Management Lead (військова посада).

Atlassian Platform Lead (військова посада).

Project Office

Офіцер відділу управління проєктами (військова посада).

PM медичних цифрових проєктів (є військова та цивільна посади).

PO медичних цифрових рішень (є військова та цивільна посади).

Спеціаліст відділу впровадження систем (військова посада).

Спеціаліст відділу документального супроводження (військова посада).

Data Analyst (військова посада).

Дизайнер (є військова та цивільна посади).

Technical Lead (військова посада).

Архітектор з управління даними E2E (військова посада).

Архітектор інтеграцій E2E (військова посада).

Безпека

Information Security Officer (військова посада).

Security Architect (військова посада).

Фахівець з кібербезпеки (військова посада).

Security Champion (військова посада).

Vulnerability Disclosure Officer (військова посада).

Керівник напряму впровадження Secure CI/CD (є військова та цивільна посади).

Services Access Governance Lead (військова посада).

Secure CI/CD Technical Lead (військова посада).

Security Governance Lead (військова посада).

Нагадаємо, у 2025 році ринок військового рекрутингу в Україні зазнав суттєвих змін: кількість вакансій для служби у Силах оборони зросла більш ніж утричі, тоді як рівень зарплат залишився майже без змін.