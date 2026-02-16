- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Від HR до кібербезпеки: Міноборони шукає ІТ-спеціалістів
Міністерство оборони оголосило 45 вакансій для ІТ-спеціалістів як серед цивільних, так і військових кадрів.
Про це інформує Delo.ua, з посианням на повідомлення DOU.
Робота в Міноборони
Позиції охоплюють напрямки інфраструктури, адміністрування, HR, проєктного управління та кібербезпеки.
Інфраструктура
- MDM Administrator (військова посада).
- Database Administrator (MS SQL) (цивільна посада).
- DevOps Engineer (цивільна посада).
- Чергові в ЦОД (цивільна посада).
- Спеціаліст відділу технічного адміністрування ЦОД (військова посада).
- Технік із системного адміністрування ЦОД (військова посада).
- Системний адміністратор центру обробки даних (військова посада).
Адміністрування та HR
- Заступник начальника фінансово-договірного відділу (військова посада).
- Фахівець відділу підтримки користувачів (військова посада).
- IT рекрутер (є військова та цивільна посади).
- HR менеджер IT напряму (військова посада).
- Service Desk Manager (військова посада).
- Business Process Analyst (військова посада).
- Head of Technical Support (військова посада).
- Resource Manager (військова посада).
- Process Manager (військова посада).
- Performance Management Lead (військова посада).
- Atlassian Platform Lead (військова посада).
Project Office
- Офіцер відділу управління проєктами (військова посада).
- PM медичних цифрових проєктів (є військова та цивільна посади).
- PO медичних цифрових рішень (є військова та цивільна посади).
- Спеціаліст відділу впровадження систем (військова посада).
- Спеціаліст відділу документального супроводження (військова посада).
- Data Analyst (військова посада).
- Дизайнер (є військова та цивільна посади).
- Technical Lead (військова посада).
- Архітектор з управління даними E2E (військова посада).
- Архітектор інтеграцій E2E (військова посада).
Безпека
- Information Security Officer (військова посада).
- Security Architect (військова посада).
- Фахівець з кібербезпеки (військова посада).
- Security Champion (військова посада).
- Vulnerability Disclosure Officer (військова посада).
- Керівник напряму впровадження Secure CI/CD (є військова та цивільна посади).
- Services Access Governance Lead (військова посада).
- Secure CI/CD Technical Lead (військова посада).
- Security Governance Lead (військова посада).
Нагадаємо, у 2025 році ринок військового рекрутингу в Україні зазнав суттєвих змін: кількість вакансій для служби у Силах оборони зросла більш ніж утричі, тоді як рівень зарплат залишився майже без змін.