Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Від HR до кібербезпеки: Міноборони шукає ІТ-спеціалістів

програміст, комп’ютер
ІТ-кар’єра в армії та цивільній службі Міноборони / Freepik

Міністерство оборони оголосило 45 вакансій для ІТ-спеціалістів як серед цивільних, так і військових кадрів.

Про це інформує Delo.ua, з посианням на повідомлення DOU.

Робота в Міноборони

Позиції охоплюють напрямки інфраструктури, адміністрування, HR, проєктного управління та кібербезпеки.

Інфраструктура

  • MDM Administrator (військова посада).
  • Database Administrator (MS SQL) (цивільна посада).
  • DevOps Engineer (цивільна посада).
  • Чергові в ЦОД (цивільна посада).
  • Спеціаліст відділу технічного адміністрування ЦОД (військова посада).
  • Технік із системного адміністрування ЦОД (військова посада).
  • Системний адміністратор центру обробки даних (військова посада).

Адміністрування та HR

  • Заступник начальника фінансово-договірного відділу (військова посада).
  • Фахівець відділу підтримки користувачів (військова посада).
  • IT рекрутер (є військова та цивільна посади).
  • HR менеджер IT напряму (військова посада).
  • Service Desk Manager (військова посада).
  • Business Process Analyst (військова посада).
  • Head of Technical Support (військова посада).
  • Resource Manager (військова посада).
  • Process Manager (військова посада).
  • Performance Management Lead (військова посада).
  • Atlassian Platform Lead (військова посада).

Project Office

  • Офіцер відділу управління проєктами (військова посада).
  • PM медичних цифрових проєктів (є військова та цивільна посади).
  • PO медичних цифрових рішень (є військова та цивільна посади).
  • Спеціаліст відділу впровадження систем (військова посада).
  • Спеціаліст відділу документального супроводження (військова посада).
  • Data Analyst (військова посада).
  • Дизайнер (є військова та цивільна посади).
  • Technical Lead (військова посада).
  • Архітектор з управління даними E2E (військова посада).
  • Архітектор інтеграцій E2E (військова посада).

Безпека

  • Information Security Officer (військова посада).
  • Security Architect (військова посада).
  • Фахівець з кібербезпеки (військова посада).
  • Security Champion (військова посада).
  • Vulnerability Disclosure Officer (військова посада).
  • Керівник напряму впровадження Secure CI/CD (є військова та цивільна посади).
  • Services Access Governance Lead (військова посада).
  • Secure CI/CD Technical Lead (військова посада).
  • Security Governance Lead (військова посада).

Нагадаємо, у 2025 році ринок військового рекрутингу в Україні зазнав суттєвих змін: кількість вакансій для служби у Силах оборони зросла більш ніж утричі, тоді як рівень зарплат залишився майже без змін.

Автор:
Ольга Опенько