Вакансій у Силах оборони побільшало в рази: що відбувається із зарплатами у 2025 році

бпла, дрон, військовий
Військового рекрутингу в Україні зазнав суттєвих змін / Міноборони

У 2025 році ринок військового рекрутингу в Україні зазнав суттєвих змін: кількість вакансій для служби у Силах оборони зросла більш ніж утричі, тоді як рівень зарплат залишився майже без змін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження платформи OLX Робота, яка порівняла ключові показники листопада 2025 року з аналогічним періодом 2024-го.

Медіанна зарплата у листопаді становила 70,5 тис. грн, а найбільший попит роботодавців зосередився на операторах БПЛА, бойових медиках, водіях та стрільцях.

Водночас інтерес кандидатів до таких вакансій демонструє нерівномірну динаміку: у частині регіонів кількість відгуків зросла, однак у більшості областей — знизилася, попри різке збільшення пропозицій.

Кого шукають і скільки платять

Серед найбільш затребуваних спеціальностей у Силах оборони:

  • оператори БпЛА,
  • водії,
  • бойові медики,
  • стрільці.

У листопаді 2025 року медіанна зарплата у Силах оборони становила 70,5 тис. грн, що майже не відрізняється від показника листопада 2024 року — 70,3 тис. грн.

Найбільше зростання медіанної зарплати зафіксовано в Івано-Франківській області — до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж рік тому. Водночас у низці регіонів (Львівська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Дніпропетровська, Вінницька області) відбулося зниження зарплат на 1–7%, до рівня 70–71,5 тис. грн.

Пропозиція вакансій

Кількість оголошень про службу у Силах оборони у листопаді 2025 року сягнула 5 861, що на 238% більше, ніж торік.

Найбільший приріст вакансій зафіксовано у:

  • Кіровоградській області — 99 вакансій (у 12 разів більше, ніж у 2024 році);
  • Запорізькій області — 259 вакансій (у 12 разів більше).

Також до п’ятірки регіонів із найбільшим зростанням увійшли Чернівецька, Миколаївська та Вінницька області. Найменше зростання зафіксовано у Закарпатській області — у 1,5 раза.

Кількість відгуків на вакансії у листопаді 2025 року загалом зменшилася на 6,2% порівняно з листопадом 2024-го. Водночас у деяких регіонах спостерігалося суттєве зростання інтересу кандидатів.

Найбільше падіння попиту зафіксовано у Херсонській, Івано-Франківській та Харківській областях.

За даними OLX, серед найпопулярніших вакансій за кількістю відгуків — служба в тилу (підрозділи забезпечення та охорони Сил ТрО Збройні Сили України), оператори БПЛА та стрільці-зенітники ППО.

Зауважимо, станом на червень 2025 року, українці подали понад 110 тисяч заявок на службу в Силах оборони через цифрову платформу Резерв+. Найчастіше обирали напрямки, пов’язані з піхотою, штабною роботою, БпЛА, медициною та транспортом.

Автор:
Тетяна Гойденко