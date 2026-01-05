Запланована подія 2

Вакансий в Силах обороны увеличилось в разы: что происходит с зарплатами в 2025 году

бпла, дрон, военный
Военный рекрутинг в Украине претерпел существенные изменения / Минобороны

В 2025 году рынок военного рекрутинга в Украине претерпел существенные изменения: количество вакансий для службы в Силах обороны возросло более чем в три раза, тогда как уровень зарплат остался почти без изменений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование платформы OLX Работа, которая сравнила ключевые показатели ноября 2025 года с аналогичным периодом 2024-го.

Медианская зарплата в ноябре составила 70,5 тыс. грн, а наибольший спрос работодателей сосредоточился на операторах БПЛА, боевых медиках, водителях и стрелках.

В то же время интерес кандидатов к таким вакансиям демонстрирует неравномерную динамику: в части регионов количество отзывов возросло, однако в большинстве областей снизилось, несмотря на резкое увеличение предложений.

Кого ищут и сколько платят

Среди наиболее востребованных специальностей в Силах обороны:

  • операторы БпЛА,
  • водители,
  • боевые медики,
  • стрелки.

В ноябре 2025 года медианная зарплата в Силах обороны составила 70,5 тыс. грн, что почти не отличается от показателя ноября 2024 года – 70,3 тыс. грн.

Наибольший рост медианной зарплаты зафиксирован в Ивано-Франковской области - до 110,5 тыс. грн, что на 47% больше, чем год назад. В то же время в ряде регионов (Львовская, Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Днепропетровская, Винницкая области) произошло снижение зарплат на 1–7%, до уровня 70–71,5 тыс. грн.

Предложение вакансий

Количество объявлений о службе в Силах обороны в ноябре 2025 года достигло 5 861, что на 238% больше, чем в прошлом.

Наибольший прирост вакансий зафиксирован в:

  • Кировоградской области – 99 вакансий (в 12 раз больше, чем в 2024 году);
  • Запорожской области – 259 вакансий (в 12 раз больше).

Также в пятерку регионов с наибольшим ростом вошли Черновицкая, Николаевская и Винницкая области. Наименьший рост зафиксирован в Закарпатской области - в 1,5 раза.

Количество отзывов на вакансии в ноябре 2025 года в целом уменьшилось на 6,2% по сравнению с ноябрем 2024-го. В то же время в некоторых регионах наблюдался существенный рост интереса кандидатов.

Наибольшее падение спроса отмечено в Херсонской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По данным OLX, среди самых популярных вакансий по количеству отзывов – служба в тылу (подразделения обеспечения и охраны Сил ТрО Вооруженные Силы Украины), операторы БПЛА и стрелки-зенитчики ПВО.

По состоянию на июнь 2025 года, украинцы подали более 110 тысяч заявок на службу в Силах обороны через цифровую платформу Резерв+. Чаще всего выбирали направления, связанные с пехотой, штабной работой, БПЛА, медициной и транспортом.

Автор:
Татьяна Гойденко