Министерство экономики и окружающей среды расширило список украинской промышленной техники и оборудования, за приобретение которых государство компенсирует 15% стоимости без НДС. В список добавили 748 новых позиций от 17 производителей. В общей сложности он насчитывает 1057 наименований продукции 34 украинских предприятий.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Программа предусматривает возмещение 15% от стоимости приобретенной техники и оборудования украинского производства без учета НДС. Ее цель – стимулировать спрос на продукцию отечественных машиностроительных предприятий и помочь бизнесу модернизировать производственные мощности.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Виталия Кондратива, расширение перечня дает предприятиям больше возможностей для выбора оборудования с государственной поддержкой. В то же время, украинские производители получают дополнительный потенциал для привлечения заказов.

Какое оборудование добавили в программу

Среди новых позиций – оборудование для энергетики, транспорта, промышленного производства и упаковки. В частности, в список включили:

когенерационные установки и теплообменники;

автомобильную технику;

лифты и железнодорожные вагоны;

электротехническое оборудование;

паровые и водогрейные котлы;

покрасочные камеры;

упаковочное оборудование.

К программе присоединились 17 новых производителей, среди которых ОДО "Дизельмаш-КГУ", ООО "Орион.Групп", ООО "Д Лайт", ООО "Завод Евроформат", ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Укрэлектроаппарат", ЧАО "Уманский завод Мегомметр", ООО "Атон сервис" "Термо-Пак".

Перечень сформирован по результатам рассмотрения заявок предприятий и проверки уровня локализации производства. По состоянию на 11 ноября Минэкономики обработало 19 заявок с соответствующими документами от производителей.

Кто может получить компенсацию 15%

Участие в программе доступно юридическим лицам, физическим лицам — предпринимателям и коммунальным предприятиям, отвечающим определенным требованиям.

Основные условия получения компенсации:

оборудование должно быть произведено в Украине;

уровень локализации производства должен превышать 40%;

продукция должна входить в утвержденный Минэкономики перечень;

компенсация составляет 15% от стоимости приобретения без НДС.

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой покупателю нужно приобрести оборудование из официального перечня и подать заявку через один из уполномоченных банков.

По состоянию на 13 ноября в программу присоединились 16 финансовых учреждений: ВСТ Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Пиреус Банк МКБ, Укргазбанк, Акцент-Банк, Радабанк, МТБ Банк, Банк Кредит Днепр, Кредивест Банк, Таскомбанк, банк "Южный", Коминбанк, Сэнс Банк, Полтава-Банк.

Выплаты осуществляют на средства государственного бюджета в соответствии с утвержденным порядком. Обновленный перечень оборудования Минэкономики обнародует на официальном сайте и передаст уполномоченным банкам.

Напомним, в августе Минэкономики выплатило 12 млн грн повышенной 40% компенсации агропроизводителям из прифронтовых регионов за приобретение отечественной техники и оборудования. Денежные средства уже перечислены на счета фермеров через уполномоченные банки.