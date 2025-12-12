От металлолома до глобального игрока: чешская CSG планирует стать крупнейшей оборонной компанией Европы

Предприниматель Михал Стрнад, являющийся владельцем Czechoslovak Group (CSG) и вторым самым богатым человеком Чехии, публично заявил о своих намерениях превратить компанию в крупнейшую оборонную фирму в Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Я хочу превратить CSG в крупнейшую оборонную фирму в Европе, полностью вертикально интегрированную с бизнесом на мировых рынках", - подчеркнул 33-летний миллиардер. Стрнад видит преимущество CSG в том, что он уже сейчас диверсифицирован, ориентирован на экспорт и не зависит от контрактов только с одной большой армией. Компания экспортирует продукцию примерно в 70 стран.

Под руководством Стрнада доходность CSG стремительно выросла, поскольку европейские страны увеличили военные расходы и активно снабжают оружие в Украине. Выручка в этом году прогнозируется на уровне 6,4 миллиарда евро и должна вырасти еще примерно на 1 миллиард евро в 2026 году.

В приоритете – IPO и дроны

Стрнад, чей собственный капитал достиг 14,6 млрд долларов, подтвердил, что компания планирует значительно расширяться. В частности, CSG будет "обязательно" искать возможности для приобретения компаний, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах или дронах.

Кроме того, компания рассматривает возможность выхода на биржу в Амстердаме (IPO). Если это произойдет, это может стать первым первичным размещением акций в Европе в 2026 году, а оценка компании может превысить 30 миллиардов евро.

От металлолома до глобального игрока

История CSG, основанной отцом Стрнада в 1990-х годах, началась с торговли металлоломом, включая списанные танки советской эпохи. Впоследствии компания нашла прибыльный рынок в запасных частях и восстановленном военном оборудовании.

Сейчас CSG имеет 39 производственных мощностей, большинство из которых расположены в ЕС или США и насчитывает около 14 000 сотрудников. Рост оборонной промышленности, вызванный полномасштабным вторжением России, создал "мощный попутный ветер" для CSG, поставив ее в один ряд с такими гигантами, как немецкий Rheinmetall AG.

Экспорт украинского оружия

В 2026 году экспорт украинского вооружения может принести до €1,5 млрд., а годовые темпы производства возрастут почти на 70%. Украина делает ставку на рои дронов и собственную баллистику.

Наибольший вклад в рост в денежном эквиваленте обеспечивают ударные средства разных типов — сейчас приоритет №1 для государства. В частности, дроны-камикадзе, крылатые ракеты, перехватчики, ударные дроны, бомбардировщики.

По прогнозам в 2025 году Украина достигнет уровня производства оружия примерно в 35 млрд долларов, а в 2026-м уже $50 млрд. То есть, за год где-то 43% прироста.