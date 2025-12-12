Від металобрухту до глобального гравця: чеська CSG планує стати найбільшою оборонною компанією Європи

Підприємець Міхал Стрнад, який є власником Czechoslovak Group (CSG) і другою найбагатшою людиною Чехії, публічно заявив про свої наміри перетворити компанію на найбільшу оборонну фірму в Європі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

"Я хочу перетворити CSG на найбільшу оборонну фірму в Європі, повністю вертикально інтегровану з бізнесом на світових ринках," — наголосив 33-річний мільярдер. Стрнад бачить перевагу CSG у тому, що вона вже зараз диверсифікована, орієнтована на експорт і не залежить від контрактів лише з однією великою армією. Компанія експортує продукцію приблизно до 70 країн.

Під керівництвом Стрнада прибутковість CSG стрімко зросла, оскільки європейські країни збільшили військові витрати та активно постачають зброю Україні. Дохід цього року прогнозується на рівні 6,4 мільярда євро і має зрости ще приблизно на 1 мільярд євро у 2026 році.

У пріоритеті – IPO і дрони

Стрнад, чий власний капітал досяг 14,6 мільярда доларів, підтвердив, що компанія планує значно розширюватися. Зокрема, CSG "обов'язково" шукатиме можливості для придбання компаній, що спеціалізуються на безпілотних літальних апаратах або дронах.

Крім того, компанія розглядає можливість виходу на біржу в Амстердамі (IPO). Якщо це відбудеться, це може стати першим великим первинним розміщенням акцій у Європі у 2026 році, а оцінка компанії може перевищити 30 мільярдів євро.

Від металобрухту до глобального гравця

Історія CSG, заснованої батьком Стрнада у 1990-х роках, почалася з торгівлі металобрухтом, включно зі списаними танками радянської епохи. Згодом компанія знайшла прибутковий ринок у запасних частинах та відновленому військовому обладнанні.

Зараз CSG має 39 виробничих потужностей, більшість з яких розташовані в ЄС або США, та налічує близько 14 000 співробітників. Зростання оборонної промисловості, спричинене повномасштабним вторгненням Росії, створило "потужний попутний вітер" для CSG, поставивши її в один ряд із такими гігантами, як німецький Rheinmetall AG.

Експорт української зброї

У 2026 році експорт українського озброєння може принести до €1,5 млрд, а річні темпи виробництва зростуть майже на 70%. Україна робить ставку на рої дронів та власну балістику.

Найбільший внесок у зростання в грошовому еквіваленті забезпечують ударні засоби різних типів — це зараз пріоритет №1 для держави. Зокрема, дрони-камікадзе, крилаті ракети, перехоплювачі, ударні дрони, бомбардувальники.

За прогнозами у 2025 році Україна досягне рівня виробництва зброї приблизно у 35 млрд доларів, а у 2026-му — вже $50 млрд. Тобто, за рік десь 43% приросту.