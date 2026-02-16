От украинской лаборатории до Nike: украинская изобретательница создала "умную" ткань для спортсменов

Украинская исследовательница разработала и запатентовала умную ткань для спортсменов, которая отслеживает натяжение мышц и сигнализирует о риске травмы. Технология Limit Signal работает без батареек, на основе муар-эффекта, и уже заинтересовала международные компании, включая Nike Lab.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Dev.

Технология без батареек

Украинская исследовательница Татьяна Виштак разработала и запатентовала инновационную ткань с эффектом Mechanical Intelligence, позволяющей спортсменам вовремя увидеть опасный уровень нагрузки на мышцы и избежать травм.

Технология получила название Limit Signal и работает без батареек, проводов или электроники – исключительно за счет оптического эффекта. По словам разработчика, система реагирует мгновенно и не требует подключения к смартфону или другим гаджетам.

Основой изобретения является Moiré Strain Indicator – оптическое явление муар-эффекта. Устройство состоит из двух сверхтонких слоев эластичной ткани с микропатернами. Когда мышца растягивается, слои смещаются и создают визуальную интерференцию. В критический момент на повязке появляется четкая надпись LIMIT, сигнализирующая об опасном уровне натяжения.

Технология срабатывает в диапазоне 22–34% деформации кожи – это соответствует примерно 80% безопасной нагрузки на ткани. Таким образом, Limit Signal выступает как "аналоговый спидометр для тела", предупреждая спортсмена еще до момента механического повреждения.

По словам Виштак, идея возникла из-за личного опыта в спорте: во время интенсивных тренировок адреналин и высокий болевой порог часто блокируют естественные сигналы опасности, и тело не успевает вовремя отреагировать.

Разработкой уже заинтересовались крупные международные компании. В частности, исследовательница ведет переговоры с Nike Lab по интеграции технологии в спортивную одежду.

Себестоимость одного изделия составляет около $0,15, а прогнозируемая розничная цена – $8–10, что делает технологию доступной для массового рынка.

