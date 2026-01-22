Украина начинает пилотный проект мобильной очистки воды по японским технологиям

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с японскими партнерами и международными организациями начинает реализацию проекта по мобильной очистке воды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра Марины Денисюк с делегацией японских технологических компаний, представителями ЮНИДО и JICA. Целью инициативы является обеспечение доступа к безопасной питьевой воде в деоккупированных, прифронтовых и сельских общинах, где инфраструктура повреждена или загрязнены источники воды.

В ходе предварительного анализа министерство получило более 230 заявок на установку 267 мобильных установок разной производительности.

"Обеспечение населения чистой водой – это не только вопрос восстановления инфраструктуры, а критический элемент жизнеобеспечения и выполнения наших обязательств (…), когда энергосистема находится под постоянными атаками, а объекты водоснабжения вынуждены переходить на автономные источники питания", – отметила Марина Денисюк.

Японская сторона представила технологию Mobile Siphon Tank, уже используемую в Японии при ликвидации последствий природных катастроф. Система обеспечивает автономную и многолетнюю очистку воды из поверхностных источников до нормативных показателей питьевой воды. Установки можно быстро разворачивать на месте эксплуатации и перемещать по необходимости, а специальная технология самоочистки фильтров обеспечивает долгосрочную работу без замены наполнения.

"Мы рассматриваем этот проект не как отдельную техническую помощь, а как часть стратегического институционального моста между украинскими общинами и ведущими японскими корпорациями. Наша общая цель с ЮНИДО и JICA - не просто предоставить оборудование, а создать в Украине технологический хаб, который обеспечит сопровождение и развитие этих решений на долгосрочную перспективу".

В настоящее время идет подготовка технико-экономического обоснования совместно с ЮНИДО. Минрегион и японские инженеры отбирают приоритетные локации для пилотных проектов с учетом безопасности и критических потребностей общин.

Проект реализуется в рамках японско-украинского стратегического партнерства при финансовой поддержке METI и платформы JUPITeR, с участием ЮНИДО, JICA и Министерства развития общин и территорий Украины.

Напомним, "Киевводоканал" получил новое оборудование в рамках Программы экстренного восстановления, поддерживаемой Агентством международного сотрудничества Японии (JICA).