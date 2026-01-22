Україна розпочинає пілотний проєкт мобільного очищення води за японськими технологіями

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з японськими партнерами та міжнародними організаціями розпочинає реалізацію проєкту з мобільного очищення води.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра Марини Денисюк з делегацією японських технологічних компаній, представниками ЮНІДО та JICA. Мета ініціативи — забезпечити доступ до безпечної питної води у деокупованих, прифронтових та сільських громадах, де інфраструктура пошкоджена або забруднені джерела води.

Під час попереднього аналізу міністерство отримало понад 230 заявок на встановлення 267 мобільних установок різної продуктивності.

"Забезпечення населення чистою водою — це не лише питання відновлення інфраструктури, а критичний елемент життєзабезпечення та виконання наших зобов’язань (…), коли енергосистема перебуває під постійними атаками, а об’єкти водопостачання змушені переходити на автономні джерела живлення", — зазначила Марина Денисюк.

Японська сторона представила технологію Mobile Siphon Tank, яка вже використовується у Японії при ліквідації наслідків природних катастроф. Система забезпечує автономне та багаторічне очищення води з поверхневих джерел до нормативних показників питної води. Встановки можна швидко розгортати на місці експлуатації та переміщувати за потреби, а спеціальна технологія самоочищення фільтрів забезпечує довгострокову роботу без заміни наповнення.

"Ми розглядаємо цей проєкт не як окрему технічну допомогу, а як частину стратегічного інституційного мосту між українськими громадами та провідними японськими корпораціями. Наша спільна мета з ЮНІДО та JICA — не просто надати обладнання, а створити в Україні технологічний хаб, який забезпечить супровід та розвиток цих рішень на довгострокову перспективу", — підкреслила Денисюк.

Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування спільно з ЮНІДО. Мінрегіон та японські інженери відбирають пріоритетні локації для пілотних проєктів, враховуючи безпеку та критичні потреби громад.

Проєкт реалізується в межах японсько-українського стратегічного партнерства, за фінансової підтримки METI та платформи JUPITeR, за участю ЮНІДО, JICA та Міністерства розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, "Київводоканал" отримав нове обладнання в рамках Програми екстреного відновлення, яку підтримує Агентство міжнародного співробітництва Японії (JICA).