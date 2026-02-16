Від української лабораторії - до Nike: українська винахідниця створила "розумну" тканину для спортсменів

Українська дослідниця розробила та запатентувала “розумну” тканину для спортсменів, яка відстежує натяг м’язів і сигналізує про ризик травми. Технологія Limit Signal працює без батарейок, на основі муар-ефекту, і вже зацікавила міжнародні компанії, зокрема Nike Lab.

Технологія без батарейок

Українська дослідниця Тетяна Віштак розробила та запатентувала інноваційну тканину з ефектом Mechanical Intelligence, яка дозволяє спортсменам вчасно побачити небезпечний рівень навантаження на м’язи та уникнути травм.

Технологія отримала назву Limit Signal і працює без батарейок, дротів чи електроніки - виключно за рахунок оптичного ефекту. За словами розробниці, система реагує миттєво та не потребує підключення до смартфона або інших гаджетів.

Основою винаходу є Moiré Strain Indicator - оптичне явище муар-ефекту. Пристрій складається з двох надтонких шарів еластичної тканини з мікропатернами. Коли м’яз розтягується, шари зміщуються і створюють візуальну інтерференцію. У критичний момент на пов’язці з’являється чіткий напис LIMIT, що сигналізує про небезпечний рівень натягу.

Технологія спрацьовує в діапазоні 22–34% деформації шкіри - це відповідає приблизно 80% безпечного навантаження на тканини. Таким чином Limit Signal виступає як "аналоговий спідометр для тіла", попереджаючи спортсмена ще до моменту механічного пошкодження.

За словами Віштак, ідея виникла через особистий досвід у спорті: під час інтенсивних тренувань адреналін і високий больовий поріг часто блокують природні сигнали небезпеки, і тіло не встигає вчасно відреагувати.

Розробкою вже зацікавилися великі міжнародні компанії. Зокрема, дослідниця веде переговори з Nike Lab щодо інтеграції технології у спортивний одяг.

Собівартість одного виробу становить близько $0,15, а прогнозована роздрібна ціна - $8–10, що робить технологію доступною для масового ринку.

