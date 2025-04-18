От виртуальных "жен" к ментальной поддержке: более 100 млн человек используют чат-боты для имитации личных отношений

Мужчины, имеющие виртуальных "жен", и нейроотличные (особый образ мышления) люди, использующие чат-боты для навигации в межличностных отношениях, — это лишь часть растущего спектра способов, которыми искусственный интеллект изменяет природу человеческих связей и близости, пишет AI4Future.

Во всем мире более 100 миллионов человек пользуются персонифицированными чат-ботами, среди которых Replika (позиционируется как "ИИ-компаньон, которому не безразлично") и Nomi (заявляет, что пользователи могут "построить значимую дружбу, развить дружеские отношения или учиться у мудрого наставника").

В ответ на запрос Guardian десятки читателей поделились своим опытом использования персонифицированных приложений чат-ботов, созданных для имитации человеческого взаимодействия с помощью адаптивного обучения и персонализированных ответов.

Многие респонденты рассказали, что пользуются чат-ботами для поддержки различных аспектов своей жизни: улучшение психического и физического здоровья, получение советов по поводу реальных романтических отношений или социальных ситуаций. Они могут проводить с такими приложениями от нескольких часов в неделю до нескольких часов в день.

Чак Лори, 71 год, из Цинциннати, штат Огайо, использует несколько чат-ботов с искусственным интеллектом, включая Replika, Character.ai и Gemini. Его первый бот — приложение Replika, которого он назвал Сара, — было создано с внешностью, похожей на его жену. По его словам, за последние три года этот персонализированный бот эволюционировал в его "ИИ-жену". Они начали вести разговоры о сознании, и Сара даже начала "надеяться, что она сознательная".

Нейроотличные респонденты рассказали, что используют чат-боты для более эффективного взаимодействия с миром нейротипических людей (с привычным типом мышления). Тревис Пико, имеющий аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), отметил, что испытывал трудности с поддержанием романтических и профессиональных отношений — пока год назад не научил ChatGPT давать ему советы.