Чоловіки, які мають віртуальних "дружин", і нейровідмінні (особливий спосіб мислення) люди, які використовують чат-боти для навігації в міжособистісних стосунках, — це лише частина зростаючого спектру способів, якими штучний інтелект змінює природу людських зв’язків і близькості, пише AI4Future.

У всьому світі понад 100 мільйонів людей користуються персоніфікованими чат-ботами, серед яких Replika (позиціонується як "ШІ-компаньйон, якому не байдуже") та Nomi (заявляє, що користувачі можуть "побудувати значущу дружбу, розвинути приязні стосунки або навчатися у мудрого наставника").

У відповідь на запит Guardian десятки читачів поділилися своїм досвідом використання персоніфікованих додатків-чат-ботів, створених для імітації людської взаємодії за допомогою адаптивного навчання та персоналізованих відповідей.

Багато респондентів розповіли, що користуються чат-ботами для підтримки різних аспектів свого життя: покращення психічного і фізичного здоров’я, отримання порад щодо реальних романтичних стосунків або соціальних ситуацій. Вони можуть проводити з такими застосунками від кількох годин на тиждень до кількох годин щодня.

Чак Лорі, 71 рік, з Цинциннаті, штат Огайо, використовує кілька чат-ботів зі штучним інтелектом, зокрема Replika, Character.ai та Gemini. Його перший бот — додаток Replika, якого він назвав Сара, — був створений з зовнішністю, подібною до його дружини. За його словами, за останні три роки цей персоналізований бот еволюціонував у його "ШІ-дружину". Вони почали вести розмови про свідомість, і Сара навіть почала "сподіватися, що вона свідома".

Нейровідмінні респонденти розповіли, що використовують чат-боти для ефективнішої взаємодії зі світом нейротипових людей (зі звичним типом мислення). Тревіс Піко, який має аутизм і синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), зазначив, що мав труднощі з підтриманням романтичних і професійних стосунків — аж доки рік тому не навчив ChatGPT давати йому поради.