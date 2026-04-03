Отечественные производители присоединятся к производству новых электровозов Alstom для "Укрзализныци"

Французская компания Alstom Transport отобрала украинские предприятия по изготовлению комплектующих к новым двухсистемным электровозам Alstom UA8AC для "Укрзализныци". Первый локомотив прибудет в Украину в начале 2027 для прохождения сертификации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Локализация производства

В Украине будут производиться радиостанции, системы локомотивной безопасности и пожарной сигнализации, элементы тормозной системы, сцепки, обогреватели кабины машиниста, сиденья и детали системы подачи песка.

Также ведутся переговоры по производству колес в Украине, что позволит обеспечить стабильное обслуживание локомотивов в течение их жизненного цикла.

"И это стратегически важно: электровоз меняет комплект колес не менее 10 раз за свой жизненный цикл. Поэтому возможность закупать их в Украине — это не просто локализация, а стабильность и экономия в долгосрочной перспективе", — пояснили в "Укрзализныце".

В производстве комплектующих для электровоза Alstom будут задействованы компании Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

Технические характеристики

Производство новых электровозов для Укрзализныци стартовало: уже изготовлены кузова первого электровоза.

кузов Alstom UA8AC / Укрзалізниця

Новые локомотивы созданы на базе платформы Traxx Hauler и станут первыми грузовыми электровозами европейского производства в истории Украины. Они будут работать как на переменном, так и на постоянном токе, что делает их более универсальными и эффективными в эксплуатации.

По характеристикам новые электровозы значительно лучше: максимальная мощность до 9000 кВт, скорость — до 120 км/ч, тяговое усилие при трогании с места — 800 кН. Кроме того, они будут иметь современную систему управления двигателями и лучшие условия для работы локомотивных бригад.

Контракт и сроки поставки

Контракт с Alstom Transport Укрзализныця подписала по результатам международного тендера Всемирного банка, к которому заинтересованы шесть ведущих производителей подвижного состава из Европы и Азии. В дальнейшем к реализации проекта присоединился Европейский банк реконструкции и развития.

Первый образец электровоза ожидается в Украине в начале 2027 для проведения ресурсных испытаний. Полные поставки партии из 55 единиц техники запланировано завершить к маю 2029 года. Закупка такого количества новых электровозов является самой масштабной в истории Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий и Европейский банк реконструкции и развития подписали новый договор о поддержке АО "Укрзализныця".Проект поможет обеспечить стабильные грузовые операции по железной дороге для сельскохозяйственного экспорта и критического импорта, а также пассажирских услуг.