Вітчизняні виробники долучаться до виробництва нових електровозів Alstom для "Укрзалізниці"

будівництво електровоза Alstom
Українські компаніїї виготовлятимуть комплектуючі до електровоза Alstom / Укрзалізниця

Французька компанія Alstom Transport відібрала українські підприємства для виготовлення комплектуючих до нових двосистемних електровозів Alstom UA8AC для "Укрзалізниці". Перший локомотив прибуде до України на початку 2027 року для проходження сертифікації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Локалізація виробництва

В Україні виготовлятимуть радіостанції, системи локомотивної безпеки та пожежної сигналізації, елементи гальмівної системи, зчепки, обігрівачі кабіни машиніста, сидіння та деталі системи подачі піску.

Також тривають переговори щодо виробництва коліс в Україні, що дозволить забезпечити стабільне обслуговування локомотивів протягом їхнього життєвого циклу.

"І це стратегічно важливо: електровоз змінює комплект коліс щонайменше 10 разів за свій життєвий цикл. Тому можливість закуповувати їх в Україні — це не просто про локалізацію, а про стабільність і економію в довгостроковій перспективі", — пояснили в "Укрзалізниці".

У виробництві комплектуючих для електровоза Alstom будуть задіяні компанії з Київської, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської та Запорізької областей.

Технічні характеристики

Виробництво нових електровозів для Укрзалізниці стартувало: вже виготовлено кузови першого електровозу.

кузов Alstom UA8AC
кузов Alstom UA8AC / Укрзалізниця

Нові локомотиви створені на базі платформи Traxx Hauler і стануть першими вантажними електровозами європейського виробництва в історії України. Вони працюватимуть як на змінному, так і на постійному струмі — це робить їх більш універсальними та ефективними в експлуатації.

За характеристиками нові електровози значно кращі за наявні: максимальна потужність до 9000 кВт, швидкість — до 120 км/год, тягове зусилля при рушанні з місця — 800 кН. Окрім цього, вони матимуть сучасну систему керування двигунами та кращі умови для роботи локомотивних бригад.

Контракт і строки постачання

Контракт із Alstom Transport Укрзалізниця підписала за результатами міжнародного тендера Світового банку, до якого виявили зацікавлення шість провідних виробників рухомого складу із Європи та Азії. Згодом до реалізації проєкту долучився Європейський банк реконструкції та розвитку.

Перший зразок електровоза очікується в Україні на початку 2027 року для проведення ресурсних випробувань. Повне постачання партії з 55 одиниць техніки заплановано завершити до травня 2029 року. Закупівля такої кількості нових електровозів є наймасштабнішою в історії Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали новий договір про підтримку АТ "Укрзалізниця". Проект допоможе забезпечити стабільні вантажні операції залізницею для сільськогосподарського експорту та критичного імпорту, а також пасажирських послуг.

Автор:
Тетяна Ковальчук