Отель нардепа Шуфрича на захваченных землях: на Закарпатье разоблачили схему на 150 млн грн

Закарпатская областная прокуратура совместно с ДБР и Нацполицией разоблачила масштабное незаконное использование земель Ужгородского надлесничества. На 8,5 га государственных земель без разрешений годами функционировал элитный гостинично-рекреационный комплекс.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что конечным бенефициаром комплекса является 59-летний народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, который находится под стражей по подозрению в государственной измене и финансировании росгвардии. Речь идет о комплексе "Дубки" Нестора Шуфрича .

Руководил бизнесом его бывший помощник через сеть подконтрольных предприятий.

Суть правонарушения

Несмотря на отсутствие договоров аренды и специальных разрешений, на территории лесного фонда было самовольно захвачено более 2,4 га под застройку (гостиницы, беседки, спортивные площадки). В общей сложности комплекс незаконно использовал более 8,5 га земель.

В то же время комплекс долгое время осуществлял активную коммерческую деятельность и рекламировал свои услуги в сети Интернет, предлагая проживание в гостиничных номерах, организацию мероприятий, рыбалку, аренду беседок и спортивные активности.

При этом правоустанавливающие документы на пользование землями лесного фонда отсутствуют, договоры аренды не заключались, земельный налог и арендная плата не уплачивались, а специальные разрешения на использование лесных ресурсов не получались.

Руководитель надлесничества, который должен контролировать использование лесных земель, знал о границах участков и их назначении, однако не инициировал проверок, не остановил нарушения, не уведомил руководство или органы контроля о незаконном использовании леса.

Такое бездействие позволило частным предприятиям безвозмездно пользоваться государственной землей, стоимость которой составляет более 150 млн. грн.

Кто получил подозрения

В настоящее время о подозрении сообщено двум ключевым фигурантам:

Бывшему помощнику нардепа за самовольное занятие участка и незаконное строительство (ст. 197-1 УК Украины). Начальнику Ужгородского надлесничества (который также депутат Закарпатского облсовета) — за служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Чиновник знал о нарушениях, но сознательно «не замечал» незаконную деятельность комплекса.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер и отстранении лесника от должности. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.

О комплексе "Дубки"

Комплекс "Дубки" расположен в 6 км от Ужгорода на участке 1,5 га, включает гостинично-ресторанный корпус, технические помещения, беседки и озеро. Территория ограждена, вход возможен только по согласованию с администрацией.

Вход в территорию озера происходит по предварительному бронированию и плату за наличные средства. Вылов рыбы и аренда беседок оплачиваются согласно прейскуранту.

Как писал "Судебный репортер", в 2004 году ООО "Охотничий клуб "Кременка", владельцем которого является нардеп Нестор Шуфрич, купило у ГП "Ужгородское лесное хозяйство" рекреационный комплекс с хозяйственным и вспомогательными сооружениями, в настоящее время гостинично-ресторанный комплекс "Дубки".

Также с клубом "Кременка" был заключен договор земельного сервитута о совместном использовании земельного участка площадью 9,9 га, действие которого прекращено в 2012 году.

По данным ДБР, с 2013 года и по сей день отсутствуют какие-либо документы по использованию ООО "Охотничий клуб "Кременка" земельного участка (договоры аренды, сервитута, или выкупа/получение в собственность), и уплаты земельного налога, рентной платы и т.д.