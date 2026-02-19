Готель нардепа Шуфрича на захоплених землях: на Закарпатті викрили схему на 150 млн грн

Закарпатська обласна прокуратура спільно з ДБР та Нацполіцією викрила масштабне незаконне використання земель Ужгородського надлісництва. На 8,5 га державних земель без жодних дозволів роками функціонував елітний готельно-рекреаційний комплекс.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що кінцевим бенефіціаром комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у державній зраді та фінансуванні росгвардії. Йдеться про комплекс "Дубки" Нестора Шуфрича.

Керував бізнесом його колишній помічник через мережу підконтрольних підприємств.

Суть правопорушення

Попри відсутність договорів оренди та спеціальних дозволів, на території лісового фонду було самовільно захоплено понад 2,4 га під забудову (готелі, альтанки, спортивні майданчики). Загалом комплекс незаконно використовував понад 8,5 га земель.

Водночас комплекс тривалий час здійснював активну комерційну діяльність і рекламував свої послуги в мережі Інтернет, пропонуючи проживання в готельних номерах, організацію заходів, риболовлю, оренду альтанок та спортивні активності.

При цьому правовстановлюючі документи на користування землями лісового фонду відсутні, договори оренди не укладалися, земельний податок та орендна плат а не сплачувалися, а спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів не отримувалися.

Керівник надлісництва, який мав контролювати використання лісових земель, знав про межі ділянок і їх призначення, однак не ініціював перевірок, не зупинив порушення, не повідомив керівництво чи органи контролю про незаконне використання лісу.

Така бездіяльність дозволила приватним підприємствам безоплатно користуватися державною землею, вартість якої становить понад 150 млн грн.

Хто отримав підозри

Наразі про підозру повідомлено двом ключовим фігурантам:

Колишньому помічнику нардепа — за самовільне зайняття ділянки та незаконне будівництво (ст. 197-1 КК України). Начальнику Ужгородського надлісництва (який також є депутатом Закарпатської облради) — за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Посадовець знав про порушення, але свідомо «не помічав» незаконну діяльність комплексу.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення лісника від посади. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність інших осіб.

Про готельний комплекс "Дубки"

Готельно-ресторанний "Дубки" розташований за 6 км від Ужгорода на ділянці 1,5 га, включає готельно-ресторанний корпус, технічні приміщення, альтанки та озеро. Територія огороджена, вхід можливий лише за погодженням з адміністрацією.

Вхід до територій озера відбувається за попереднім бронюванням і плату за готівкові кошти. Вилов риби та оренда альтанок оплачуються згідно з прейскурантом.

Як писав "Судовий репортер", у 2004 році ТОВ "Мисливський клуб "Кремінка", власником якого є нардеп Нестор Шуфрич, купило в ДП "Ужгородське лісове господарство" рекреаційний комплекс з господарським та допоміжними спорудами, на даний час — готельно-ресторанний комплекс "Дубки".

Також із клубом "Кремінка" був укладений договір земельного сервітуту про спільне використання земельної ділянки площею 9,9 га, дія якого припинена у 2012 році.

За даними ДБР, із 2013 року і до сьогодні відсутні будь-які документи щодо використання ТОВ "Мисливський клуб "Кремінка" земельної ділянки (договори оренди, сервітуту, або ж викупу/отримання у власність), і сплати земельного податку, рентної плати тощо.