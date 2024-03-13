Суд продовжив Шуфричу запобіжний захід на 2 місяці

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, підозрюваному у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 11 травня", - йдеться у повідомленні.

Під час судового засідання у коментарі "Суспільному" Шуфрич зазначив, що вже 6 місяців перебуває під вартою і не просив про альтернативу застави.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще мабуть у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Вважаю, що моє переслідування є замовним", — сказав Шуфрич.

Він додав, що у його діях немає складу інкримінованих йому злочинів.

"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна, яке на той час належало одному з членів нашої родини. І встановили, що цей договір уклали без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", -підкреслив нардеп.

За його словами, такі дії не можуть кваліфікуватися як злочин, бо господарські відносини зі структурами держави агресора або її офіційними адміністраціями стали злочином з березня 2022 року, а договір було укладено у 2016 році.

Шуфрича підозрюють у державній зраді

Нагадаємо, що 15 вересня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили Шуфричу про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Того ж дня він був заарештований.

Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Також у лютому 2024 року Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності Шуфрича. Нардеп платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Але Верховна рада досі не позбавила Шуфрича депутатського мандата, але зняла його з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Хто такий Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич — народний депутат партії “ОПЗЖ”, діяльність якої остаточно заборонили в Україні у 2022-му році. Свою політичну кар’єру Шуфрич почав ще в 1990-х роках. Протягом всієї своєї депутатської діяльності займав проросійську позицію.

Шуфрич був депутатом 6-ти скликань Верховної Ради. Спершу Шуфрич був членом "Соціал-демократичної партії України". З 2006 по 2007-й рік був міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в уряді Віктора Януковича.

Потім увійшов до Ради 6-го скликання в складі "Партії Регіонів". Шуфрич перебував у "Партії Регіонів" аж до моменту її розпаду, а після 2014-го року став народним депутатом 8-го скликання від "Опозиційного блоку". У Раду 9-го скликання у 2019 році увійшов як член проросійської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.