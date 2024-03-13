Суд продлил Шуфричу меру пресечения на 2 месяца

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора народному избраннику продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 11 мая", - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания в комментарии "Общественному" Шуфрич отметил, что уже 6 месяцев находится под стражей и не просил об альтернативе залога.

"Я шесть месяцев нахожусь в физических условиях, которые были утверждены еще видимо в 30 лет, или как минимум во времена КГБ СССР. Я считаю, что есть посягательства на мои конституционные права с точки зрения свободы, есть посягательства на мои права по выполнению полномочий народного депутата. Считаю, что мое преследование заказное", — сказал Шуфрич.

Он добавил, что в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений.

"Моя информационная деятельность в целом трактуется как ИПСО. Мне инкриминируется, что я финансировал свержение конституционного строя и финансировал изменение границ и территориальной целостности якобы давая указания на заключение хозяйственного договора на охрану имущества, которое в то время принадлежало одному из членов нашей семьи., что этот договор был заключен без разрешения и согласия владельцев. Этот договор действовал 1,5 месяца и был отменен", - подчеркнул нардеп.

По его словам, такие действия не могут квалифицироваться как преступление, потому что хозяйственные отношения со структурами государства агрессора или его официальными администрациями стали преступлением с марта 2022 года, а договор был заключен в 2016 году.

Шуфрича подозревают в государственной измене

Напомним, что 15 сентября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили Шуфричу о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса (государственное предательство). В тот же день он был арестован .

Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Также в феврале 2024 г. Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и ДБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности Шуфрича. Нардеп платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Но Верховная рада до сих пор не лишила Шуфрича депутатского мандата, но сняла его с должности председателя Комитета по свободе слова .

Кто такой Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич - народный депутат партии "ОПЗЖ", деятельность которой окончательно запретили в Украине в 2022 году. Свою политическую карьеру Шуфрич начал еще в 1990-х годах. В течение всей своей депутатской деятельности занимал пророссийскую позицию.

Шуфрич был депутатом 6 созывов Верховной Рады. Сначала Шуфрич был членом "Социал-демократической партии Украины". С 2006 по 2007 год был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы в правительстве Виктора Януковича.

Затем вошел в Совет 6-го созыва в составе Партии регионов. Шуфрич находился в "Партии Регионов" вплоть до момента ее распада, а после 2014 года стал народным депутатом 8-го созыва от "Оппозиционного блока". В Совет 9-го созыва в 2019 году вошел в качестве члена пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.