Отельеры против Booking: HOTREC продлила срок подачи заявок на участие в коллективном иске

Более 10 000 отелей по всей Европе подали заявку на участие в коллективном иске против платформы бронирования гостиниц и жилья Booking.com. Из-за большого интереса Европейская ассоциация гостиниц, ресторанов и кафе HOTREC продлила срок подачи заявок на участие в иске до 29 августа 2025 года.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию T he G uardian.

Иск, который, как ожидается, станет одним из самых больших в истории европейского гостиничного сектора, также поддерживают 30 национальных гостиничных ассоциаций.

"Более 10 000 гостиниц уже присоединились к общеевропейской инициативе по получению компенсации за финансовые потери, вызванные использованием Booking.com незаконных условий "лучшей цены" (паритета) … Количество регистраций (в рамках судебных исков) продолжает стабильно расти, и реакция на них демонстрирует сильное желание. рынка", - говорится в заявлении HOTREC.

Судебное разбирательство, которое, по словам экспертов, станет непростым, направлено на возмещение убытков за период с 2004 по 2024 год, когда Booking.com отменил положение о лучшей цене, чтобы соответствовать закону ЕС о цифровых рынках.

"Получив контроль над рынком, Booking смог увеличить свои комиссионные ставки и оказывать гораздо большее давление на маржу отельеров. За номер, за который клиент платит 100 евро, если отнять комиссию Booking, владелец отеля получает в лучшем случае 75 евро, из которых он должен выплатить зарплату своим сотрудникам и инвест Inter Вероник Сигел, президент гостиничного подразделения французской ассоциации гостиничного сектора Umih.

В HOTREC заявили, что коллективный иск, который будет рассматриваться в Амстердаме, является следствием решения Европейского суда от 2024 года, "установившего, что положения Booking.com о паритете нарушают законодательство ЕС по конкуренции".

"Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов. Сейчас самое время объединиться и потребовать возмещения ущерба", - заявил президент Hotrec Александрос Вассиликос.

В свою очередь в Booking назвали заявления HOTREC и других гостиничных ассоциаций "неверными и вводящими в заблуждение", добавив, что не получали "официального сообщения о коллективном иске".

О HOTREC

HOTREC – это Европейская ассоциация гостиниц, ресторанов и кафе. Она представляет интересы индустрии гостеприимства на европейском уровне, в частности, перед институтами ЕС. HOTREC способствует обмену знаниями и передовым опытом среди своих членов, а также выступает как платформа для экспертизы в области гостеприимства .

Следует отметить, что Украина в 2021 году стала членом европейского сообщества национальных ассоциаций гостиниц и ресторанов HOTREC.

Ранее Booking.com сообщает о резком росте мошенничества в сфере аренды жилья во время путешествий из-за использования искусственного интеллекта (ИИ).