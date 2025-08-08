Готельєри проти Booking: HOTREC продовжила термін подання заявок на участь у колективному позові

Понад 10 000 готелів по всій Європі подали заявку на участь у колективному позові проти платформи бронювання готелів і житла Booking.com. Через великий інтерес Європейська асоціація готелів, ресторанів та кафе HOTREC продовжила термін подання заявок на участь у позові до 29 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The Guardian.

Позов, який, як очікується, стане одним із найбільших в історії європейського готельного сектору, також підтримують 30 національних готельних асоціацій.

"Більше 10 000 готелів вже приєдналися до загальноєвропейської ініціативи щодо отримання компенсації за фінансові втрати, спричинені використанням Booking.com незаконних умов "кращої ціни" (паритету)… Кількість реєстрацій (в рамках судових позовів) продовжує стабільно зростати, і реакція на них демонструє сильне бажання індустрії гостинності протистояти недобросовісній практиці на цифровому ринку", - йдеться у заяві HOTREC.

Судовий розгляд, який, за словами експертів, стане непростим, спрямований на відшкодування збитків за період з 2004 по 2024 рік, коли Booking.com скасував положення про найкращу ціну, щоб відповідати закону ЄС про цифрові ринки.

"Отримавши контроль над ринком, Booking зміг збільшити свої комісійні ставки і чинити набагато більший тиск на маржу готельєрів. За номер, за який клієнт платить 100 євро, якщо відняти комісію Booking, власник готелю отримує у кращому разі 75 євро, з яких він має виплатити зарплату своїм співробітникам та інвестувати", - заявила в інтерв'ю громадській телекомпанії France Inter Веронік Сігел, президент готельного підрозділу французької асоціації готельного сектора Umih.

У HOTREC заявили, що колективний позов, який розглядатиметься в Амстердамі, є наслідком рішення Європейського суду від 2024 року, "який встановив, що положення Booking.com про паритет порушують законодавство ЄС щодо конкуренції".

"Європейські готельєри тривалий час страждали від несправедливих умов та надмірних витрат. Зараз саме час об'єднатися і вимагати відшкодування збитків", - заявив президент Hotrec Олександрос Вассілікос.

У свою чергу в Booking назвали заяви HOTREC та інших готельних асоціацій "невірними і такими, що вводять в оману", додавши, що не отримували "офіційного повідомлення про колективний позов".

Про HOTREC

HOTREC - це Європейська асоціація готелів, ресторанів та кафе. Вона представляє інтереси індустрії гостинності на європейському рівні, зокрема перед інституціями ЄС. HOTREC сприяє обміну знаннями та передовим досвідом серед своїх членів, а також виступає як платформа для експертизи в галузі гостинності.

Варто зазначити, що Україна у 2021 році стала членом європейської спільноти національних асоціацій готелів і ресторанів HOTREC.

Раніше Booking.com повідомляв про різке зростання шахрайства в сфері оренди житла під час подорожей через використання штучного інтелекту (ШІ).