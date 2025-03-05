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Отгружали алкоголь в молитвенный дом: налоговая аннулировала лицензии компании, связанной с Черняком

Отгружали алкоголь в молитвенный дом: налоговая аннулировала лицензии компании, связанной с Черняком

Государственная налоговая служба Украины упразднила две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания". Основателем предприятия является компания Глобал спиритс АМГ Европа лимитед, принадлежащая бизнесмену Евгению Черняку.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Решение принято по итогам налоговой проверки, выявившей нарушения, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов более чем на 700 млн грн. Также зафиксированы факты реализации алкоголя без лицензий.

Кравченко привел один из примеров – в январе 2025 года компания продала алкоголя на 48 млн грн предприятию в Житомире, ранее потерявшему лицензию на розничную торговлю из-за отсутствия магазина. При этом по документам алкоголь отгружали по адресу, где расположен молитвенный дом.

За безлицензионную розничную торговлю предприятие оштрафовали на 97 млн. грн. Всего по аналогичной схеме без должного учета было реализовано более 37 млн бутылок алкоголя.

Одна из оптовых лицензий компании упразднена из-за того, что одно из мест хранения продукции, указанное в Едином государственном реестре, фактически не существует.

Из-за этих нарушений налоговая служба рассматривает вопрос о включении компании в перечень рисковых субъектов хозяйствования. Соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

В настоящее время предприятие ждет полную документальную проверку, а собранные доказательства нарушений готовятся для передачи правоохранительным органам.

Добавим, в Global Spirits входят такие известные бренды, как "Хортица", "Мороша" и "Шустов". Штаб-квартира холдинга находится в Нью-Йорке, США.

В декабре 2023 г. Служба безопасности Украины объявила подозрение Евгению Черняку в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации. В июле 2023 года Следственный комитет РФ возбудил дело против Global Spirits и объявил Черняка в розыск по обвинению в финансировании украинских военных.

Автор:
Татьяна Гойденко