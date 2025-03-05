Відвантажували алкоголь у молитовний дім: податкова анулювала ліцензії компанії, пов’язаної з Черняком

Державна податкова служба України скасувала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія". Засновником підприємства є компанія Глобал спірітс АМГ Європа лімітед, яка належить бізнесмену Євгену Черняку.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Рішення ухвалено за підсумками податкової перевірки, яка виявила порушення, що можуть свідчити про ухилення від сплати податків на понад 700 млн грн. Також зафіксовані факти реалізації алкоголю без належних ліцензій.

Кравчанко навів один із прикладів – у січні 2025 року компанія продала алкоголю на 48 млн грн підприємству в Житомирі, яке раніше втратило ліцензію на роздрібну торгівлю через відсутність магазину. При цьому за документами алкоголь відвантажували на адресу, де розташований молитовний дім.

За безліцензійну роздрібну торгівлю підприємство оштрафували на 97 млн грн. Всього за аналогічною схемою без належного обліку було реалізовано понад 37 млн пляшок алкоголю.

Одна з оптових ліцензій компанії скасована через те, що одне з місць зберігання продукції, вказане в Єдиному державному реєстрі, фактично не існує.

Через ці порушення податкова служба розглядає питання щодо включення компанії до переліку ризикових суб’єктів господарювання. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Наразі підприємство очікує повна документальна перевірка, а зібрані докази порушень готуються для передачі правоохоронним органам.

Додамо, до Global Spirits входять такі відомі бренди, як "Хортиця", "Мороша" та "Шустов". Штаб-квартира холдингу розташована в Нью-Йорку, США.

У грудні 2023 року Служба безпеки України оголосила підозру Євгену Черняку у фінансуванні збройної агресії Російської Федерації. Водночас, у липні 2023 року Слідчий комітет РФ порушив справу проти Global Spirits та оголосив Черняка в розшук за звинуваченням у фінансуванні українських військових.