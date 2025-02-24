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Отключение света для бизнеса возвращаются: какой график
Завтра, 25 февраля, в Украине снова будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Напомним, что три последних дня прошли без ограничений.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
Какой график и причина ограничений
Причиной временного введения ограничений мощности является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Это привело к необходимости ограничить потребление электроэнергии для индустрии и бизнеса.
Время применения ограничений:
- 05:00 – 08:00;
- 15:00 – 24:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного врагом оборудования, чтобы как можно быстрее вернуть его в работу.
Важно учитывать, что время применения и объем ограничений могут изменяться в течение суток. Рекомендуется следить за обновлениями на сайтах или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Также энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо.
Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.