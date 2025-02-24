Відключення світла для бізнесу повертаються: який графік

Завтра, 25 лютого, в Україні знову будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Нагадаємо, що три останні дні пройшли без обмежень.

Про це інформує пресслужба" Укренерго".

Який графік та причина обмежень

Причиною тимчасового запровадження обмежень потужності є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Це призвело до необхідності обмежити споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

05:00 – 08:00;

15:00 – 24:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого ворогом обладнання, щоб якнайшвидше повернути його в роботу.

Важливо враховувати, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Рекомендується стежити за оновленнями на сайтах або офіційних сторінках обленерго вашого регіону в соцмережах. Також енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України.