Отопительный сезон: сколько объектов теплоснабжения имеют резервные источники питания

В Украине постепенно подключают к системам теплоснабжения социальные объекты и жилищный фонд и сейчас с отоплением уже более 62% потребителей. Практически все объекты теплоснабжения снабжены резервными источниками питания.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил и.о. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

По его словам, подготовка этого года к отопительному периоду была одним из самых ответственных и интенсивных, ведь в условиях разрушения энергетических объектов этот процесс потребовал максимального внимания и слаженных действий.

Замулко отметил, что, несмотря на сложности большинства регионов, удалось подготовиться вовремя. Теплоснабжающие организации выполнили свои обязанности по подготовке к отопительному периоду, провели ремонтную кампанию и испытания своих сетей.

Глава Госэнергонадзора рассказал, что в этом году особое внимание уделено готовности объектов теплоснабжения к возможным отключениям электроэнергии.

"Вопрос резервного питания возник остро еще в прошлом году. Благодаря гуманитарной помощи и поддержке доноров мы получили значительное количество генераторов, которые распределены между объектами тепловой генерации и социальными учреждениями", - подчеркнул Замулко.

Он добавил, что общины также создают запасы топлива для поддержки работы теплоснабжающих объектов в случае продолжительных отключений.

"Можем констатировать, что практически все объекты теплоснабжения снабжены резервными источниками питания. Это дает определенную надежду на то, что даже в случае глобальных ограничений система сможет выдержать нагрузку", - подчеркнул глава Госэнергонадзора.

Отопление к жилым домам подключается в 13 областях

На 28 октября 13 областей Украины начали постепенное подключение теплоснабжение жилых домов. С 29 октября тепло начали давать в киевские жилые дома.

Более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения.

С 3 ноября во Львове начинается подача тепла в жилые дома. По его словам, тепло появится в помещениях в течение 2-5 дней в зависимости от типа системы отопления.