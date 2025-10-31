Опалювальний сезон: скільки об’єктів теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення

В Україні поступово підключають до систем теплопостачання соціальні об'єкти та житловий фонд, і наразі з опаленням уже понад 62% споживачів. Практично всі об’єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення.

Як пише Delo.ua, про це заявив в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

За його словами, цьогорічна підготовка до опалювального періоду була однією з найвідповідальніших і найінтенсивніших, адже в умовах руйнування енергетичних об’єктів цей процес потребував максимальної уваги та злагоджених дій.

Замулко зауважив, що попри складнощі більшості регіонів вдалося підготуватися вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж.

Очільник Держенергонагляду розповів, що цьогоріч особливу увагу приділено готовності об’єктів теплопостачання до можливих відключень електроенергії.

"Питання резервного живлення постало гостро ще минулого року. Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілено між об’єктами теплової генерації та соціальними установами", – наголосив Замулко.

Він додав, що громади також створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об’єктів у разі тривалих відключень.

"Можемо констатувати, що практично всі об’єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у випадку глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", – підкреслив очільник Держенергонагляд.

Опалення до житлових будинків підключають у 13 областях

Станом на 28 жовтня 13 областей України розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. З 29 жовтня тепло почали давати в київські житлові будинки.

Понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров’я.

З 3 листопада у Львові розпочинається подача тепла до житлових будинків. За його словами, тепло з’явиться у помешканнях протягом 2–5 днів, залежно від типу системи опалення.