У Львові з 3 листопада розпочинається опалювальний сезон у житлових будинках

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з понеділка, 3 листопада, у місті розпочинається подача тепла до житлових будинків. За його словами, тепло з’явиться у помешканнях протягом 2–5 днів, залежно від типу системи опалення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Садового.

"Садочки, школи та лікарні вже отримують тепло. Ці вихідні ще будуть відносно теплими, але від листопада поблажок не чекаємо, тому добре, що можемо ввімкнути тепло для всіх", — зазначив міський голова.

У разі виникнення збоїв у роботі системи опалення, мешканців просять повідомляти про це на гарячу лінію міста, щоб комунальні служби оперативно реагували на звернення.

"Тримаємо все під контролем. Працюємо, щоб у кожному будинку було тепло", — підкреслив Андрій Садовий.

Нагадаємо, 10 жовтня мер Львова попередив містян, що наступні кілька тижнів будуть без опалення. З 11 жовтня розпочалося тестування всіх ресурсів міста для альтернативного водо- і електропостачання, а також опалення.

Станом на 28 жовтня 13 областей України розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. Сьогодні тепло почали давати в київські житлові будинки.

Понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров’я.