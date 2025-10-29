Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,28

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Львові з 3 листопада розпочинається опалювальний сезон у житлових будинках

опалювальний сезон
У Львові з понеділка розпочинається опалювальний сезон / Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з понеділка, 3 листопада, у місті розпочинається подача тепла до житлових будинків. За його словами, тепло з’явиться у помешканнях протягом 2–5 днів, залежно від типу системи опалення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Садового.

"Садочки, школи та лікарні вже отримують тепло. Ці вихідні ще будуть відносно теплими, але від листопада поблажок не чекаємо, тому добре, що можемо ввімкнути тепло для всіх", — зазначив міський голова.

У разі виникнення збоїв у роботі системи опалення, мешканців просять повідомляти про це на гарячу лінію міста, щоб комунальні служби оперативно реагували на звернення.

"Тримаємо все під контролем. Працюємо, щоб у кожному будинку було тепло", — підкреслив Андрій Садовий.

Нагадаємо, 10 жовтня мер Львова попередив містян, що наступні кілька тижнів будуть без опалення. З 11 жовтня розпочалося тестування всіх ресурсів міста для альтернативного водо- і електропостачання, а також опалення.

Станом на 28 жовтня 13 областей України розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. Сьогодні тепло почали давати в київські житлові будинки.

Понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров’я.

Автор:
Тетяна Гойденко