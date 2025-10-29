Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Во Львове с 3 ноября начинается отопительный сезон в жилых домах

отопление
Во Львове с понедельника начинается отопительный сезон / Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с понедельника в городе начинается подача тепла в жилые дома. По его словам, тепло появится в помещениях в течение 2-5 дней в зависимости от типа системы отопления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Садового.

"Садочки, школы и больницы уже получают тепло. Эти выходные еще будут относительно теплыми, но с ноября поблажек не ждем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех", - отметил городской голова.

В случае возникновения сбоев в работе системы отопления жителей просят сообщать об этом на горячую линию города, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на обращение.

"Держим все под контролем. Работаем, чтобы в каждом доме было тепло", - подчеркнул Андрей Садовый.

Добавим, что уже 13 областей Украины приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам.

На сегодняшний день более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома.

Автор:
Татьяна Гойденко