Во Львове с 3 ноября начинается отопительный сезон в жилых домах

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с понедельника в городе начинается подача тепла в жилые дома. По его словам, тепло появится в помещениях в течение 2-5 дней в зависимости от типа системы отопления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Садового.

"Садочки, школы и больницы уже получают тепло. Эти выходные еще будут относительно теплыми, но с ноября поблажек не ждем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех", - отметил городской голова.

В случае возникновения сбоев в работе системы отопления жителей просят сообщать об этом на горячую линию города, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на обращение.

"Держим все под контролем. Работаем, чтобы в каждом доме было тепло", - подчеркнул Андрей Садовый.

Добавим, что уже 13 областей Украины приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам.

На сегодняшний день более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома.