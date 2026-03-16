Отпуска, зарплаты и арбитраж: как новый Трудовой кодекс изменит правила игры для работников

Институт Тони Блэра подготовил "Белую книгу", содержащую оценку влияния проекта Трудового кодекса на экономику и социальную сферу. Документ определяет реформу как инструмент перехода от устаревших норм к модели, отвечающей требованиям ЕС. Модернизация трудового законодательства и системы оплаты труда повлияют на 4 миллиона граждан, обеспечивая рост доходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Показатели занятости и фискальный эффект

Совокупный результат реализации кодекса оценивается в 302 тысяч формализованных или новых официальных рабочих мест. Это должно обеспечить примерно 43,4 млрд грн чистого фискального эффекта в бюджет ежегодно.

В частности, модернизация системы проверок и деятельность независимой инспекции труда способны провоцировать переход в формальный сектор от 110 до 210 тысяч работников. Это принесет дополнительно от 9 до 19 млрд грн налоговых поступлений в год.

Изменения в системе оплаты труда и отпусков

Проект кодекса вводит расчет минимальной заработной платы в месячном и почасовом измерениях. Целевой показатель минимальной выплаты должен постепенно достичь 50% средней зарплаты по стране. По расчетам Белой книги, это повышение коснется почти 4 миллионов работников.

В сфере отдыха документ фиксирует следующие изменения:

увеличение минимального ежегодного отпуска с 24 до 28 календарных дней;

введение дополнительных 4 месяцев родительского отпуска на каждого ребенка;

закрепление индивидуального права на 2 месяца отпуска для каждого родителя без возможности их передачи другому.

Ожидается, что поддержка отцовства прибавит к рынку труда 86 тысяч человек и обеспечит государству 7 млрд грн ежегодной выгоды.

Цифровизация и арбитраж

Переход на электронную форму трудового договора и полный электронный документооборот позволит бизнесу ежегодно экономить около 226 млн. грн. на административных расходах.

Кроме того, вводится институт трудового арбитража. Вместо продолжающихся месяцами судебных процессов арбитраж позволит решать трудовые споры в среднем за 20 дней. Широкое использование этого механизма может обеспечить экономию 5,3 млрд. грн. для работников и работодателей и дополнительно разгрузить судебную систему на сумму около 970 млн. грн.

Социальная инклюзия

В Белой книге положительно оценено внедрение учащегося трудового договора. Этот механизм позволяет официально совмещать обучение с работой. По консервативному прогнозу, это даст 56 тысяч формализованных работников и 3,4 млрд грн налогов в год. Также кодекс содержит усиленные нормы по недискриминации и поддержке ветеранов во время трудоустройства.

Соответствие стандартам ЕС

Документ подтверждает, что проект Трудового кодекса гармонизирует украинское законодательство по acquis ЕС и стандартам Международной организации труда (МОТ). Это касается безопасности труда, равенства прав и регулирования рабочего времени. При должной имплементации реформа повысит уровень предсказуемости рынка труда для международных инвесторов и партнеров.

Об институте

Институт глобальных изменений Тони Блэра (Tony Blair Institute for Global Change) – это некоммерческая организация, основанная бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в 2016 году. Его деятельность направлена на помощь политическим лидерам и правительствам в разработке стратегий, внедрении реформ и решении сложных глобальных проблем.

Институт активно сотрудничает со странами по всему миру, включая проекты в Украине, сосредотачиваясь на цифровизации, инфраструктуре и евроатлантической интеграции.

Напомним, 15 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса. Этот документ объединяет все ключевые законы — об отпусках, оплате труда и коллективных соглашениях — в единую современную систему, ориентированную на европейские стандарты.