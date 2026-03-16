Відпустки, зарплати та арбітраж: як новий Трудовий кодекс змінить правила гри для працівників

Інститут Тоні Блера підготував "Білу книгу", яка містить оцінку впливу проєкту Трудового кодексу на економіку та соціальну сферу. Документ визначає реформу як інструмент переходу від застарілих норм до моделі, що відповідає вимогам ЄС. Модернізація трудового законодавства та системи оплати праці вплинуть на 4 мільйони громадян, забезпечуючи зростання їхніх доходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Показники зайнятості та фіскальний ефект

Сукупний результат реалізації кодексу оцінюється у 302 тисячі формалізованих або нових офіційних робочих місць. Це має забезпечити приблизно 43,4 млрд грн чистого фіскального ефекту до бюджету щороку.

Зокрема, модернізація системи перевірок та діяльність незалежної інспекції праці здатні стимулювати перехід у формальний сектор від 110 до 210 тисяч працівників. Це принесе додатково від 9 до 19 млрд грн податкових надходжень на рік.

Зміни в системі оплати праці та відпусток

Проєкт кодексу впроваджує розрахунок мінімальної заробітної плати у місячному та погодинному вимірах. Цільовий показник мінімальної виплати має поступово сягнути 50% від середньої зарплати по країні. За розрахунками Білої книги, це підвищення торкнеться майже 4 мільйонів працівників.

У сфері відпочинку документ фіксує такі зміни:

збільшення мінімальної щорічної відпустки з 24 до 28 календарних днів;

запровадження додаткових 4 місяців батьківської відпустки на кожну дитину;

закріплення індивідуального права на 2 місяці відпустки для кожного з батьків без можливості їх передачі іншому.

Очікується, що підтримка батьківства додасть до ринку праці 86 тисяч осіб та забезпечить державі 7 млрд грн щорічної вигоди.

Цифровізація і арбітраж

Перехід на електронну форму трудового договору та повний електронний документообіг дозволить бізнесу щороку економити близько 226 млн грн на адміністративних витратах.

Крім того, впроваджується інститут трудового арбітражу. Замість судових процесів, які тривають місяцями, арбітраж дозволить вирішувати трудові спори в середньому за 20 днів. Широке використання цього механізму може забезпечити економію 5,3 млрд грн для працівників і роботодавців та додатково розвантажити судову систему на суму близько 970 млн грн.

Соціальна інклюзія

У Білій книзі позитивно оцінено впровадження учнівського трудового договору. Цей механізм дозволяє офіційно поєднувати навчання з роботою. За консервативним прогнозом, це дасть 56 тисяч формалізованих працівників та 3,4 млрд грн податків на рік. Також кодекс містить посилені норми щодо недискримінації та підтримки ветеранів під час працевлаштування.

Відповідність стандартам ЄС

Документ підтверджує, що проєкт Трудового кодексу гармонізує українське законодавство з acquis ЄС та стандартами Міжнародної організації праці (МОП). Це стосується безпеки праці, рівності прав та регулювання робочого часу. За належної імплементації реформа підвищить рівень передбачуваності ринку праці для міжнародних інвесторів та партнерів.

Про інститут

Інститут глобальних змін Тоні Блера (Tony Blair Institute for Global Change) — це некомерційна організація, заснована колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером у 2016 році. Його діяльність спрямована на допомогу політичним лідерам та урядам у розробці стратегій, впровадженні реформ та вирішенні складних глобальних проблем.

Інститут активно співпрацює з країнами по всьому світу, включаючи проекти в Україні, зосереджуючись на цифровізації, інфраструктурі та євроатлантичній інтеграції.

Нагадаємо, 15 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу. Цей документ об’єднує всі ключові закони — про відпустки, оплату праці та колективні угоди — в єдину сучасну систему, орієнтовану на європейські стандарти.