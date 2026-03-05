"Отрасль может исчезнуть вообще": китайский чеснок захватил 80% рынка Украины

На потребительском рынке Украины доля отечественного чеснока составляет 20%, в то время как 80% объемов обеспечивает импорт из Китая. Себестоимость выращивания ежегодно растет, а мировая цена остается стабильной. Поэтому дешевле привезти китайский чеснок, ведь для покупателя ключевым критерием выбора есть цена, а не страна происхождения.

Как пишет Delo.ua, об этом в блоге для AgroPortal сообщила президент Ассоциации производителей чеснока Украины Юлианна Мусса.

По ее словам, данная проблема характерна для всего европейского континента. Мусса отмечает: "Если ситуация с мировым производством не изменится, отрасль может исчезнуть вообще, и это касается не только Украины, а всего европейского континента. В некоторых странах это уже произошло".

Риск исчезновения отрасли вызывает беспокойство у производителей из Нидерландов, Испании, Италии, Хорватии и Румынии. Фермеры этих стран сообщают, что расходы по выращиванию чеснока фактически сравнялись с его рыночной ценой.

Теперь европейские хозяйства сохраняют присутствие в супермаркетах только за счет государственных программ поддержки. Это позволяет им предлагать продукцию по конкурентным ценам. Без такой помощи местные производители рискуют окончательно лишиться места на торговых полках, что приведет к полному доминированию китайского чеснока на мировом рынке.

Прогнозы на 2026 год указывают на глобальное перепроизводство чеснока. В то время как уровень потребления в отдельных странах остается неизменным, основные страны-экспортеры, такие как Китай, Египет, Индия, Аргентина, Бразилия и США, ежегодно увеличивают посевные площади на 5-15%.

Юлианна Мусса резюмирует ситуацию следующим образом: "Математика очень проста: если одна страна стабильно потребляет 1000 т в год, а производство Китая дойдет до 30 тыс. т, Египет, Индия, Испания, Аргентина, Бразилия и США будут увеличивать свои площади ежегодно от 5-15%, поэтому потребление потребляется. поможет сохранить отрасль хотя бы на том уровне, на котором она сегодня".

Ранее сообщалось, что в сезоне 2026 года потребителей ждет подорожание овощей и фруктов, а фермеров — борьба за кадры и выживание в условиях экстремального климата. Хотя Украина все еще выигрывает у стран ЕС за счет меньших затрат, всемирный тренд идет к удорожанию производства.