"Галузь може зникнути взагалі": китайський часник захопив 80% ринку України

На споживчому ринку України частка вітчизняного часнику становить 20%, тоді як 80% обсягів забезпечує імпорт із Китаю. Собівартість вирощування кожен рік зростає, а світова ціна залишається стабільною. Тому дешевше привезти китайський часник, адже для покупця ключовим критерієм вибору є ціна, а не країна походження.

Як пише Delo.ua, про це у блозі для AgroPortal повідомила президент Асоціації виробників часнику України Юліанна Мусса.

За її словами, ця проблема характерна для всього європейського континенту. Мусса зазначає: "Якщо ситуація зі світовим виробництвом не зміниться, то галузь може зникнути взагалі, і це стосується не тільки України, а всього європейського континенту. В деяких країнах це вже відбулося".

Ризик зникнення галузі викликає занепокоєння у виробників із Нідерландів, Іспанії, Італії, Хорватії та Румунії. Фермери цих країн повідомляють, що витрати на вирощування часнику фактично зрівнялися з його ринковою ціною.

Наразі європейські господарства зберігають присутність у супермаркетах лише за рахунок державних програм підтримки. Це дозволяє їм пропонувати продукцію за конкурентними цінами. Без такої допомоги місцеві виробники ризикують остаточно втратити місця на торговельних полицях, що призведе до повного домінування китайського часнику на світовому ринку.

Прогнози на 2026 рік вказують на глобальне перевиробництво часнику. У той час як рівень споживання в окремих країнах залишається незмінним, основні країни-експортери, такі як Китай, Єгипет, Індія, Аргентина, Бразилія та США, щороку збільшують посівні площі на 5-15%.

Юліанна Мусса резюмує ситуацію наступним чином: "Математика дуже проста: якщо одна країна стабільно споживає 1000 т на рік, а виробництво Китаю дійде до 30 тис. т, Єгипет, Індія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та США збільшуватимуть свої площі кожного року від 5-15%, то споживання від цього не збільшується. Тому українцям важливо споживати часник вітчизняного виробництва. Це допоможе зберегти галузь хоча б на тому рівні, на якому вона є сьогодні".

Раніше повідомлялося, що у сезоні 2026 року на споживачів чекає подорожчання овочів та фруктів, а на фермерів — боротьба за кадри та виживання в умовах екстремального клімату. Хоча Україна все ще виграє у країн ЄС за рахунок менших витрат, загальносвітовий тренд йде до здорожчання виробництва.