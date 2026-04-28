Отрасль под давлением: 55% всего молока в Украине произвели сельхозпредприятия пяти областей

ферма, бутылка с молоком, мужчина, коровы
Война и энергетический кризис давят на производство молока / Freepik

В марте 2026 хозяйства всех категорий в Украине произвели 496 200 тонн молока-сырья, что на 59 700 тонн меньше (-10,7%) по сравнению с мартом 2025 года. За первый квартал 2026 года объем производства составил 1,31 млн тонн, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года. Производители находятся под давлением роста цен на энергоносители, низких закупочных цен и повышения производственных затрат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Структура производства существенно изменилась: доля предприятий составила 58%, в то время как хозяйств населения – 42%. Предприятия произвели 285 800 тонн молока, что на 4,9% больше показателей марта 2025 года. При этом ежедневный надежд на предприятиях вырос до 9200 тонн. В то же время в хозяйствах населения зафиксирован спад на 25,8% — до 210 400 тонн.

производство молока, январь-март 2026, инфографика
производство молока, январь-март 2026

Проблемы отрасли

Основными препятствиями для отрасли остается рост затрат на энергоносители и логистику. Удорожание нефти и природного газа, являющегося основой для производства азотных удобрений, значительно увеличило себестоимость продукции. Как отмечает Институт экономических исследований и политических консультаций, среди главных вызовов для бизнеса есть дефицит рабочей силы, безопасность, энергоснабжение и ограниченный доступ к кредитам.

Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской области, где из-за близости фронта фермеры сталкиваются с разрушением инфраструктуры, потерей скота и техники. Дополнительным вызовом являются евроинтеграционные требования, предусматривающие переход на новые KPI в сфере защиты почв и биоразнообразия. Из-за низких закупочных цен до 15% малых и средних ферм находятся под угрозой закрытия.

В марте около 55% молока произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

  • Полтавская область - 117 200 тонн;
  • Черкасская область - 98 600 тонн;
  • Черниговская область - 76 500 тонн;
  • Хмельницкая область - 75 800 тонн;
  • Винницкая область - 74 000 тонн.

Заметим, что более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.

Автор:
Татьяна Ковальчук