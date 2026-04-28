Галузь під тиском: 55% всього молока в Україні виробили сільгосппідприємства п’яти областей

У березні 2026 року господарства всіх категорій в Україні виробили 496 200 тонн молока-сировини, що на 59 700 тонн менше (-10,7%) порівняно з березнем 2025 року. За перший квартал 2026 року обсяг виробництва склав 1,31 млн тонн, що на 10% менше за аналогічний період минулого року. Виробники знаходяться під тиском зростання цін на енергоносії, низьких закупівельних цін та підвищення виробничих витрат.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ)

Структура виробництва суттєво змінилася: частка підприємств склала 58%, тоді як господарств населення — 42%. Підприємства виробили 285 800 тонн молока, що на 4,9% більше за показники березня 2025 року. При цьому щоденний надій на підприємствах зріс до 9 200 тонн. Водночас у господарствах населення зафіксовано спад на 25,8% — до 210 400 тонн.

виробництво молока, січень-берень 2026

Проблеми галузі

Основними перешкодами для галузі залишаються зростання витрат на енергоносії та логістику. Подорожчання нафти та природного газу, який є основою для виробництва азотних добрив, значно збільшило собівартість продукції. Як зазначає Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, серед головних викликів для бізнесу є дефіцит робочої сили, безпека, енергопостачання та обмежений доступ до кредитів.

Найскладніша ситуація спостерігається у Харківській області, де через близькість фронту фермери стикаються з руйнуванням інфраструктури, втратою худоби та техніки. Додатковим викликом є євроінтеграційні вимоги, які передбачають перехід на нові KPI у сфері захисту ґрунтів та біорізноманіття. Через низькі закупівельні ціни до 15% малих та середніх ферм перебувають під загрозою закриття.

У березні близько 55% молока виробили сільгосппідприємства у наступних областях:

Полтавська область — 117 200 тонн;

Черкаська область — 98 600 тонн;

Чернігівська область — 76 500 тонн;

Хмельницька область — 75 800 тонн;

Вінницька область — 74 000 тонн.

Зауважимо, понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.