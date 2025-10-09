Запланована подія 2

Ответ конкурентам: Google выпустил ИИ-модель Gemini Enterprise для бизнеса

Gemini
Google выпустил Gemini Enterprise для привлечения корпоративных клиентов

Компания Google официально запустила новую платформу искусственного интеллекта для бизнес-клиентов под названием Gemini Enterprise.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Gemini Enterprise будет работать на самых современных моделях искусственного интеллекта Google и служит разговорной платформой.

Это позволит сотрудникам компаний общаться со своими корпоративными данными, документами и приложениями, эффективно используя ИИ для внутренних нужд.

Ответ на конкуренцию

Запуск Gemini Enterprise является прямым ответом на активность конкурентов. Технологические лидеры, включая Microsoft, разработчика ChatGPT OpenAI и стартап Anthropic уже сосредоточили внимание на продуктах для предприятий, чтобы повысить отдачу от своих инвестиций в сферу искусственного интеллекта.

Предложения Gemini Enterprise будут похожи на предложения конкурентов, предлагая:

  1. Предварительно созданные агенты Google AI для выполнения типовых задач, таких как глубокое исследование и анализ данных.
  2. Инструменты для компаний для создания и развертывания собственных ИИ-агентов в соответствии с их уникальными потребностями.

Новая платформа является логическим развитием существующего предложения Google для корпоративных клиентов — Google Workspace, уже имеющего ряд ИИ-функций на базе Gemini.

Первые клиенты

По данным Reuters, технологический гигант уже подписал контракты с новыми клиентами платформы, в том числе с ритейлером одежды Gap, компанией-разработчиком программного обеспечения для дизайна Figma, и кредитором типа "купи сейчас, оплати позже" Klarna.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.

Автор:
Татьяна Бессараб