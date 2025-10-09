Відповідь конкурентам: Google випустив ШІ-модель Gemini Enterprise для бізнесу

Компанія Google офіційно запустила нову платформу штучного інтелекту для бізнес-клієнтів під назвою Gemini Enterprise.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Gemini Enterprise працюватиме на найсучасніших моделях штучного інтелекту Google і слугуватиме розмовною платформою.

Це дозволить співробітникам компаній спілкуватися зі своїми корпоративними даними, документами та додатками, ефективно використовуючи ШІ для внутрішніх потреб.

Відповідь на конкуренцію

Запуск Gemini Enterprise є прямою відповіддю на активність конкурентів. Технологічні лідери, включаючи Microsoft, розробника ChatGPT OpenAI та стартап Anthropic, вже зосередили увагу на продуктах для підприємств, щоб підвищити віддачу від своїх інвестицій у сферу штучного інтелекту.

Пропозиції Gemini Enterprise будуть схожими на пропозиції конкурентів, пропонуючи:

Попередньо створені агенти Google AI для виконання типових завдань, як-от глибоке дослідження та аналіз даних. Інструменти для компаній для створення та розгортання власних ШІ-агентів відповідно до їхніх унікальних потреб.

Нова платформа є логічним розвитком існуючої пропозиції Google для корпоративних клієнтів — Google Workspace, яка вже має низку ШІ-функцій на базі Gemini.

Перші клієнти

За даними Reuters, технологічний гігант вже підписав контракти з новими клієнтами платформи, зокрема з ритейлером одягу Gap, компанією-розробником програмного забезпечення для дизайну Figma, та кредитором типу "купи зараз, оплати пізніше" Klarna.

Нагадаємо,Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.