Отзыв лицензии: НБУ признал репутацию "Аванс Кредит" ненадежной

Национальный банк Украины отозвал лицензию финансовой компании ООО "Аванс Кредит" по признанию ее деловой репутации небезупречной из-за предоставления недостоверной информации о гражданстве руководителя.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Финансовая компания потеряла лицензию

22 мая 2025 года Национальный банк принял решение признать деловую репутацию ООО "Аванс Кредит" вызывающей сомнения. Это произошло из-за того, что компания предоставила регулятору недостоверную информацию о том, что руководитель компании не имеет гражданства или налогового резидентства Российской Федерации.

В дальнейшем, 9 июня 2025 года, Комитет по надзору и регулированию рынка небанковских финансовых услуг принял решение об отзыве лицензии "Аванс-Кредит" на осуществление финансовой деятельности.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Аванс Кредит" было зарегистрировано в 2020 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,2 млн грн.

Основной вид деятельности компании – кредитование. К другим относятся – предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Бенефициарный владелец – Дундулис Игнас.

Напомним, НБУ применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за несоблюдения пруденциальных нормативов.