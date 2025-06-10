Відкликання ліцензії: НБУ визнав репутацію "Аванс Кредит" ненадійною

Національний банк України відкликав ліцензію фінансової компанії ТОВ "Аванс Кредит" через визнання її ділової репутації небездоганною через надання недостовірної інформації про громадянство керівника.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансова компанія втратила ліцензію

22 травня 2025 року Національний банк прийняв рішення визнати ділову репутацію ТОВ "Аванс Кредит" такою, що викликає сумніви. Це сталося через те, що компанія надала регулятору недостовірну інформацію щодо того, що керівник компанії не має громадянства або податкового резидентства Російської Федерації.

Надалі, 9 червня 2025 року, Комітет з питань нагляду та регулювання ринку небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про відкликання ліцензії "Аванс-Кредит" на здійснення фінансової діяльності.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Аванс Кредит"було зареєстровано в 2020 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,2 млн грн.

Основний вид діяльності компанії - кредитування. До інших відносяться - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Бенефіціарний власник - Дундуліс Ігнас.

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через недотримання пруденційних нормативів.