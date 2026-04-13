Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пакет на 1,6 млрд евро: Германия вводит ряд мер по смягчению скачка цен на топливо

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц / Википедия

Коалиция канцлера Фридриха Мерца утвердила финансовый пакет в размере 1,6 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов) для нейтрализации последствий удорожания энергоносителей. Главным решением стало временное снижение налога на бензин на 17 евроцентов за литр, которое будет действовать в течение двух месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Spiegel.

"Это очень быстро улучшит ситуацию для автомобилистов и бизнеса в стране... Мы не можем устранить все неопределенности, связанные с мировыми потрясениями, поэтому эта мера ограничена", - отметил Мерц.

Дополнительные шаги

Дополнительно правительство предпринимает следующие шаги:

  • выплата работодателями необлагаемого налогом бонуса в размере 1000 евро до конца текущего года; 
  • усиление антимонопольного законодательства по контролю за ценообразованием; 
  • увеличение налога на табачные изделия для финансирования топливных льгот; 
  • подготовка налоговой реформы для слоев населения с низким и средним доходом, запланированная на 1 января 2027 года.

По словам чиновника, участвовавшего в переговорах, предложение об увеличении надбавки на проезд, выдвинутое министром экономики Екатериной Райхе, членом консервативной партии ХДС Мерца, не обсуждалось. План запуска угольных электростанций в резерве для снижения цен на электроэнергию также не получил поддержки.

Внешние факторы давления

Ситуация усугубляется внешними факторами. Маркус Седер, союзник канцлера, подчеркнул: "Война в Иране - это не наша война, но это наша проблема".

Немецкие власти признают, что конфликт на Ближнем Востоке будет долгосрочно влиять на внутреннюю экономику. В настоящее время правительство работает над закрытием бюджетного дефицита, который к 2029 году может составить 140 миллиардов евро. При этом предложения по увеличению надбавок на проезд и возобновлению работы угольных электростанций не получили поддержки во время последних переговоров.

Ранее сообщалось, что в Германии усиливают регулирование топливного рынка : автозаправочным станциям позволят повышать цены на топливо не более одного раза в сутки, в то время как снижать их можно будет в любой момент.

Автор:
Татьяна Ковальчук