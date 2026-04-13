Пакет на 1,6 млрд евро: Германия вводит ряд мер по смягчению скачка цен на топливо

Коалиция канцлера Фридриха Мерца утвердила финансовый пакет в размере 1,6 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов) для нейтрализации последствий удорожания энергоносителей. Главным решением стало временное снижение налога на бензин на 17 евроцентов за литр, которое будет действовать в течение двух месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Spiegel.

"Это очень быстро улучшит ситуацию для автомобилистов и бизнеса в стране... Мы не можем устранить все неопределенности, связанные с мировыми потрясениями, поэтому эта мера ограничена", - отметил Мерц.

Дополнительные шаги

Дополнительно правительство предпринимает следующие шаги:

выплата работодателями необлагаемого налогом бонуса в размере 1000 евро до конца текущего года;

усиление антимонопольного законодательства по контролю за ценообразованием;

увеличение налога на табачные изделия для финансирования топливных льгот;

подготовка налоговой реформы для слоев населения с низким и средним доходом, запланированная на 1 января 2027 года.

По словам чиновника, участвовавшего в переговорах, предложение об увеличении надбавки на проезд, выдвинутое министром экономики Екатериной Райхе, членом консервативной партии ХДС Мерца, не обсуждалось. План запуска угольных электростанций в резерве для снижения цен на электроэнергию также не получил поддержки.

Внешние факторы давления

Ситуация усугубляется внешними факторами. Маркус Седер, союзник канцлера, подчеркнул: "Война в Иране - это не наша война, но это наша проблема".

Немецкие власти признают, что конфликт на Ближнем Востоке будет долгосрочно влиять на внутреннюю экономику. В настоящее время правительство работает над закрытием бюджетного дефицита, который к 2029 году может составить 140 миллиардов евро. При этом предложения по увеличению надбавок на проезд и возобновлению работы угольных электростанций не получили поддержки во время последних переговоров.

Ранее сообщалось, что в Германии усиливают регулирование топливного рынка : автозаправочным станциям позволят повышать цены на топливо не более одного раза в сутки, в то время как снижать их можно будет в любой момент.