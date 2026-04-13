Пакет на 1,6 млрд євро: Німеччина впроваджує низку заходів для пом'якшення стрибка цін на пальне

Коаліція канцлера Фрідріха Мерца затвердила фінансовий пакет обсягом 1,6 мільярда євро (1,9 мільярда доларів) для нейтралізації наслідків подорожчання енергоносіїв. Головним рішенням стало тимчасове зниження податку на бензин на 17 євроцентів за літр, яке діятиме протягом двох місяців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Spiegel.

"Це дуже швидко покращить ситуацію для автомобілістів та бізнесу в країні... Ми не можемо усунути всі невизначеності, пов’язані зі світовими потрясіннями, тому цей захід обмежений", — зазначив Мерц.

Додаткові кроки

Додатково уряд запроваджує наступні кроки:

виплата роботодавцями неоподатковуваного бонусу в розмірі 1000 євро до кінця поточного року;

посилення антимонопольного законодавства для контролю над ціноутворенням;

збільшення податку на тютюнові вироби для фінансування паливних пільг;

підготовка податкової реформи для верств населення з низьким та середнім доходом, що запланована на 1 січня 2027 року.

За словами чиновника, який брав участь у переговорах, пропозиція щодо збільшення надбавки на проїзд, яку висунула міністр економіки Катерина Райхе , член консервативної партії ХДС Мерца, не обговорювалася. План запуску вугільних електростанцій у резерві для зниження цін на електроенергію також не отримав підтримки.

Зовнішні фактори тиску

Ситуація ускладнюється зовнішніми факторами. Маркус Седер, союзник канцлера, наголосив: "Війна в Ірані — це не наша війна, але це наша проблема".

Німецька влада визнає, що конфлікт на Близькому Сході довгостроково впливатиме на внутрішню економіку. Наразі уряд працює над закриттям бюджетного дефіциту, який до 2029 року може сягнути 140 мільярдів євро. При цьому пропозиції щодо збільшення надбавок на проїзд та відновлення роботи вугільних електростанцій не отримали підтримки під час останніх переговорів.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині посилюють регулювання паливного ринку: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни на пальне не більше одного разу на добу, тоді як знижувати їх можна буде у будь-який момент.