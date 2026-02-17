"Пальцы не сгибаются от холода": как российские обстрелы уничтожают малый бизнес Украины

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры стали критическим ударом по малому бизнесу Украины. Сочетание экстремальных морозов, рост счетов за электричество и постоянных отключений заставляет предпринимателей закрывать заведения или работать на грани убыточности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Выживаемость при +2°C

В материале рассказывается история Натальи Белостокской, владелицы салона, борющейся за выживание во время энергокризиса.

Когда температура в ее салоне упала до +2 градусов, специалисты по маникюру не смогли работать из-за холода, а клиентам приходилось делать процедуры в зимних пальто.

"Сначала девушки говорили, что все хорошо. Мы согреемся. Потом мне позвонила специалист по маникюру и показала на видео, что ее пальцы не сгибаются от холода", – вспоминает Наталья.

Несмотря на установку генераторов, условия остаются экстремальными: сотрудники греют воду в чайниках, чтобы помыть голову клиентам, а температура в помещении едва достигает +6 градусов.

Из-за невозможности поддерживать тепло, Белостоцкая была вынуждена временно закрыть одно из заведений, а сама устроилась на дополнительную работу, чтобы гасить кредиты бизнеса.

Расходы выросли вчетверо

Для многих предпринимателей содержание бизнеса стало финансово невозможным. Киевские улицы заполнил шум генераторов: пока одни кафе и рестораны капитулируют перед финансовыми затруднениями, другие пытаются удержаться на плаву.

Работа на топливе стоит дорого, а воздух столицы страдает от выхлопных газов и постоянного гула автономных источников энергии.

Повышать цены владельцы не решаются, опасаясь полной потери клиентов. Как следствие, бизнес становится убыточным – потери могут достигать 40 000 гривен в месяц.

По данным Национальной ресторанной ассоциации, 60% опрошенных владельцев считают энергетический кризис критической угрозой своему существованию.

Риски для ВВП

Киевская школа экономики предупреждает: длительные перебои со светом составляют наибольший экономический риск для страны и могут обойтись Украине до 2–3% ВВП. Национальный банк уже ухудшил прогноз роста экономики с 2% до 1,8%.

Эксперты Центра экономических стратегий отмечают, что малый бизнес обеспечивает работой около половины трудоспособного населения Украины. Массовое закрытие кафе, салонов и магазинов чревато не только ростом безработицы, но и новой волной эмиграции.

Напомним, 17 февраля Россия прицельно избивала по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлено водоснабжение, фиксируется нарушение теплоснабжения Сум и Одесса.