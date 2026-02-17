“Пальці не згинаються від холоду”: як російські обстріли нищать малий бізнес України

Російські обстріли енергетичної інфраструктури стали критичним ударом по малому бізнесу України. Поєднання екстремальних морозів, зростання рахунків за електрику та постійних відключень змушує підприємців закривати заклади або працювати на межі збитковості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Виживання при +2°C

В матеріалі розповідається історія Наталії Білостоцької, власниці салону, яка бореться за виживання під час енергокризи.

Коли температура в її салоні впала до +2 градусів, фахівці з манікюру не змогли працювати через холод, а клієнтам доводилося робити процедури в зимових пальтах.

"Спочатку дівчата казали, що все гаразд. Ми зігріємося. Потім мені зателефонувала фахівець з манікюру і показала на відео, що її пальці не згинаються від холоду", – згадує Наталія.

Попри встановлення генераторів, умови залишаються екстремальними: співробітники гріють воду в чайниках, щоб помити голову клієнтам, а температура в приміщенні ледь сягає +6 градусів.

Через неможливість підтримувати тепло Білостоцька була змушена тимчасово закрити один із закладів, а сама влаштувалася на додаткову роботу, щоб гасити кредити бізнесу.

Витрати зросли вчетверо

Для багатьох підприємців утримання бізнесу стало фінансово неможливим. Київські вулиці заповнив шум генераторів: поки одні кафе та ресторани капітулюють перед фінансовою скрутою, інші намагаються втриматися на плаву.

Робота "на паливі" коштує дорого, а повітря столиці потерпає від вихлопних газів та постійного гулу автономних джерел енергії.

Підвищувати ціни власники не наважуються, побоюючись повної втрати клієнтів. Як наслідок, бізнес стає збитковим — втрати можуть сягати 40 000 гривень на місяць.

За даними Національної ресторанної асоціації, 60% опитаних власників вважають енергетичну кризу критичною загрозою для свого існування.

Ризики для ВВП

Київська школа економіки попереджає: тривалі перебої зі світлом становлять найбільший економічний ризик для країни і можуть коштувати Україні до 2–3% ВВП. Національний банк уже погіршив прогноз зростання економіки з 2% до 1,8%.

Експерти Центру економічних стратегій наголошують, що малий бізнес забезпечує роботою близько половини працездатного населення України. Масове закриття кав’ярень, салонів та магазинів загрожує не лише зростанням безробіття, а й новою хвилею еміграції.

А нещодавнє опитування Національної ресторанної асоціації України показало, що 60% респондентів заявили, що енергетична криза становить критичну загрозу для їхнього бізнесу.

Нагадаємо, 17 лютого Росія прицільно била по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водопостачання, фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.