Паркоместа дорожают: в Киеве цены выросли на 29%, в пригороде – до 90%

Цена на паркоместо больше выросла именно за пределами Киева. / Freepik

Цены на паркоместа в Киеве и пригороде продолжают расти на фоне повышенного спроса. В столице средняя стоимость уже превышает 1,2 млн грн, в то время как в некоторых пригородах она еще выше. В то же время гаражи остаются более доступной альтернативой, хотя и в этом сегменте цены постепенно растут.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

Покупка паркомест

Покупка паркоместа в столице стала дороже на 29% по сравнению с прошлым годом и сейчас стоит в среднем 1,22 млн. грн. Следует отметить, что самая высокая цена зафиксирована именно на окраине – в Софиевской Борщаговке (около 1,28 млн. грн.). В этой локации цена выросла на 90%, что объясняется ростом спроса на 69% за год (март 2025 года против марта 2026 года).

Следующими по уровню цен идут другие населенные пункты области. Так, в Ирпене медианная стоимость составляет 823 тыс. грн, что на 24% больше, чем в прошлом году, при этом спрос вырос на 64%. В Борисполе цена достигла 788 тыс. грн – это вдвое больше года назад, а в Броварах – около 712 тыс. грн (+15%).

В Святопетровском медиа стоимость возросла почти в 3,5 раза и составляет 697 тыс. грн. В то же время в Чабанах цены остались стабильными: примерно 571 тыс. грн – без изменений по сравнению с мартом 2025 года.

Аренда паркомест

Тенденции аренды в целом идентичны покупке: самые высокие цены – за пределами Киева. Так, в Софиевской Борщаговке медианная стоимость аренды составляет около 7 000 грн в месяц – это на 75% больше, чем в марте 2025 года. В Вишневом – 6 500 грн (+63% в год). В то же время в Киеве аренда дешевле: в среднем 5 500 грн в месяц, что на 25% больше в годовом исчислении.

Далее по уровню цен идут Ирпень и Святопетровское – примерно по 4500 грн в месяц. При этом в Ирпене цена не изменилась, в то время как в Святопетровском выросла почти втрое. В Броварах аренда паркоместа стоит около 4 000 грн, что на 33% больше, чем в прошлом.

Гараж как бюджетная альтернатива

Более доступной альтернативой паркоместам считаются гаражи. Цены также зависят от района расположения и в любом случае фиксируют тенденцию к росту.

Самая высокая медианная стоимость – 818 тыс. грн – зафиксирована в Ирпене. Это на 134%, чем в марте 2025г. Такой рост, вероятно, связан с повышением спроса: количество отзывов на объявления о покупке увеличилось на 74%.

Среди других пригородов более высокие цены наблюдаются в Петропавловской Борщаговке – около 659 тыс. грн (+18% в год) и Вишневом – 635 тыс. грн (+53%). В Броварах медиа стоимость составляет примерно 438 тыс. грн (+3%). В то же время в Киеве купить гараж можно немного дешевле – в среднем за 437 тыс. грн, что на 23% больше, чем год назад.

Цены на аренду приближены к сегменту паркомест. В Ирпене средняя стоимость аренды составляет 6000 грн в месяц, что на 50% выше, чем год назад. В Вишневом и Святопетровском аренда составляет около 4500 грн в месяц (изменение +29% и -18% соответственно).

В Броварах цены составляют 4 000 грн (+60%), в Борисполе – также около 4 000 грн (+63%). В то же время, Киев остается одним из самых доступных вариантов: медианная стоимость аренды здесь – примерно 3 500 грн в месяц.

Вывод

Проблема с парковкой актуальна как в столице, так и в пригороде, что поддерживает стабильный спрос на оба формата – гаражи и паркоместа. В общем, покупка этих объектов существенно отличается по цене: гаражи остаются значительно дешевле. В аренде разница уже менее заметна – цены в обоих сегментах постепенно выравниваются.

Напомним, украинцы тратят на аренду жилья от 13% до 92% своего дохода – в зависимости от города и профессии. Дороже всего снимать жилье в Киеве и Ужгороде, тогда как выгоднее всего – в прифронтовых регионах.

Автор:
Ярослава Тюпка