Паркомісця дорожчають: у Києві ціни зросли на 29%, у передмісті – до 90%

Ціни на паркомісця в Києві та передмісті продовжують зростати на тлі підвищеного попиту. У столиці середня вартість уже перевищує 1,2 млн грн, тоді як у деяких передмістях вона ще вища. Водночас гаражі залишаються доступнішою альтернативою, хоча й у цьому сегменті ціни поступово зростають.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

Купівля паркомісць

Купівля паркомісця у столиці стала дорожчою на 29% порівняно з минулим роком і нині коштує в середньому 1,22 млн грн. Варто зазначити, що найвища ціна зафіксована саме на околиці – у Софіївській Борщагівці (близько 1,28 млн грн.). У цій локації ціна зросли на 90%, що пояснюється зростанням попиту на 69% за рік (березень 2025 року проти березня 2026 року).

Наступними за рівнем цін ідуть інші населені пункти області. Так, в Ірпені медіанна вартість становить 823 тис. грн, що на 24% більше, ніж торік, при цьому попит зріс на 64%. У Борисполі ціна досягла 788 тис. грн – це вдвічі більше, ніж рік тому, а в Броварах – близько 712 тис. грн (+15%).

У Святопетрівському медіанна вартість зросла майже у 3,5 раза і становить 697 тис. грн. Водночас у Чабанах ціни залишилися стабільними: приблизно 571 тис. грн – без змін порівняно з березнем 2025 року.

Оренда паркомісць

Тенденції оренди загалом ідентичні до купівлі: найвищі ціни – поза межами Києва. Так, у Софіївській Борщагівці медіанна вартість оренди становить близько 7 000 грн на місяць – це на 75% більше, ніж у березні 2025 року. У Вишневому – 6 500 грн (+63% за рік). Водночас у Києві оренда дешевша: у середньому 5 500 грн на місяць, що на 25% більше у річному вимірі.

Далі за рівнем цін ідуть Ірпінь і Святопетрівське – приблизно по 4 500 грн на місяць. При цьому в Ірпені ціна не змінилася, тоді як у Святопетрівському зросла майже втричі. У Броварах оренда паркомісця коштує близько 4 000 грн, що на 33% більше, ніж торік.

Гараж як бюджетна альтернатива

Більш доступною альтернативою паркомісцям вважаються гаражі. Ціни так само залежать від району розташування і в будь-якому випадку фіксують тенденцію до зростання.

Найвища медіанна вартість – 818 тис. грн – зафіксована в Ірпені. Це на 134%, ніж у березні 2025 року. Таке зростання, ймовірно, пов’язане з підвищенням попиту: кількість відгуків на оголошення про купівлю тут збільшилася на 74%.

Серед інших передмість вищі ціни спостерігаються у Петропавлівській Борщагівці – близько 659 тис. грн (+18% за рік) та Вишневому – 635 тис. грн (+53%). У Броварах медіанна вартість становить приблизно 438 тис. грн (+3%). Водночас у Києві купити гараж можна трохи дешевше – у середньому за 437 тис. грн, що на 23% більше, ніж рік тому.

Ціни на оренду наближені до сегменту паркомісць. В Ірпені середня вартість оренди сягає 6000 грн на місяць, що на 50% вище, ніж рік тому. У Вишневому та Святопетрівському оренда становить близько 4 500 грн на місяць (зміна – +29% та –18% відповідно).

У Броварах ціни сягають 4 000 грн (+60%), у Борисполі – також близько 4 000 грн (+63%). Водночас Київ залишається одним із найдоступніших варіантів: медіанна вартість оренди тут – приблизно 3 500 грн на місяць.

Висновок

Проблема з паркуванням актуальна як у столиці, так і в передмісті, що підтримує стабільний попит на обидва формати – гаражі та паркомісця. Загалом купівля цих об’єктів суттєво відрізняється за ціною: гаражі залишаються значно дешевшими. Натомість в оренді різниця вже менш помітна – ціни в обох сегментах поступово вирівнюються.

Нагадаємо, українці витрачають на оренду житла від 13% до 92% свого доходу – залежно від міста та професії. Найдорожче винаймати житло у Києві та Ужгороді, тоді як найвигідніше – у прифронтових регіонах.