Парламент освободил от налогов импорт товаров для обороны, включая оптоволокно для дронов

Верховная Рада Украины поддержала два ключевых законопроекта, направленных на усиление обороноспособности государства путем налогового и таможенного освобождения товаров, необходимых для сектора безопасности и обороны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Речь идет о законопроекте №13305, который вносит изменения в Таможенный кодекс об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров оборонного назначения, а также устраняет технические несогласованности.

Второй документ – законопроект №13306 – предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по ввозу таких товаров.

В частности, инициативы касаются импорта оптоволокна, используемого в производстве дронов с оптическим управлением и передачей видеосигнала.

"(Это) позволит обеспечить благоприятные условия для разработки и производства беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала, необходимых для обороны Украины", — написал он.

Напомним, в конце мая комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом два важных законопроекта — №13305 и №13306, направленных на усиление обороноспособности Украины путем налогового стимулирования.