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Парламент звільнив від податків імпорт товарів для оборони, включно з оптоволокном для дронів
Верховна Рада України підтримала два ключові законопроєкти, спрямовані на посилення обороноздатності держави шляхом податкового та митного звільнення товарів, необхідних для сектору безпеки й оборони.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Йдеться про законопроєкт №13305, який вносить зміни до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів оборонного призначення, а також усуває технічні неузгодженості.
Другий документ — законопроєкт №13306 — передбачає звільнення від податку на додану вартість операцій з ввезення таких товарів.
Зокрема, ініціативи стосуються імпорту оптоволокна, яке використовується у виробництві дронів з оптичним керуванням та передачею відеосигналу.
"(Це) дозволить забезпечити сприятливі умови для розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу необхідних для оборони України", - написав він.
Нагадаємо, в кінці травня комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому два важливі законопроєкти — №13305 та №13306, які спрямовані на посилення обороноздатності України шляхом податкового стимулювання.