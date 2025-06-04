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Парламент звільнив від податків імпорт товарів для оборони, включно з оптоволокном для дронів

деталі для дронів
Йдеться звільнення від оподаткування товарів оборонного призначення / Depositphotos

Верховна Рада України підтримала два ключові законопроєкти, спрямовані на посилення обороноздатності держави шляхом податкового та митного звільнення товарів, необхідних для сектору безпеки й оборони.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Йдеться про законопроєкт №13305, який вносить зміни до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів оборонного призначення, а також усуває технічні неузгодженості.

Другий документ — законопроєкт №13306 — передбачає звільнення від податку на додану вартість операцій з ввезення таких товарів.

Зокрема, ініціативи стосуються імпорту оптоволокна, яке використовується у виробництві дронів з оптичним керуванням та передачею відеосигналу. 

"(Це) дозволить забезпечити сприятливі умови для розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу необхідних для оборони України", - написав він.

Нагадаємо, в кінці травня комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому два важливі законопроєкти — №13305 та №13306, які спрямовані на посилення обороноздатності України шляхом податкового стимулювання.

Автор:
Тетяна Гойденко